KAKO ANANAS DJELJUJE NA NAŠ ORGANIZAM: Evo na šta trebate obratiti pažnju prilikom kupovine!

Pa krenimo redom:

Smanjuje rizik od hroničnih bolesti

Kako je pun antioksidansa, oni će neutralizirati slobodne radikale i spriječiti oksidativni stres koji pridonosi razvoju hroničnih bolesti poput raka, bolesti srca…

Čuva imunitet

U samo jednoj šoljici ananasa nalazi se 80 mg vitamina C što je 90 posto preporučene dnevne doze. To je naravno izuzetno važno za imunološki sistem koji ovisi o vitaminu C.

Doprinosi pravilnoj probavi

Ako ste ikada pokušali dodati svježi ananas u žele uvidjeli ste da je to nemoguće. To je zato što ananas sadrži enzim bromelain, koji razgrađuje želatin te sprečava da ostane čvrsta. Zato se često koristi u marinadama kako bi omekšalo meso. Ovaj enzim ne utječe na kuhanje, ali jedete li ananas tokom obroka lakše ćete probaviti proteine i smanjiti nadutost i zatvor.

Čuva srce

Zbog vitamina C, sok od ananasa sjajan je za očuvanje srca zdravim, a istraživanja iz Finske i Kine utvrdila su kako unos veće količine vitamina C umanjuje rizik od koronarne bolesti srca. Osim vitamina C tu su i vlakna koja mogu sniziti nivoe lošeg holesterola. Spomenimo i kalij koji se u njemu nalazi u velikim količinama, a on će opustiti krvne žile te tako poboljšati protok krvi do srca, stoji na stranicama National Lipid Association.

Pomaže apsorpciji željeza

Vitamin C je potreban kako bi se apsorbiralo željezo, a posebno ono koje unosimo putem hrane. Željezo je važno kako bi se proizvodio hemoglobin, protein u crvenim krvnim zrncima. Upravo on prenosi kisik kroz tijelo, od pluća do ostatka tijela. Pa tako ako jedete puno voća koje sadrži vitamin C možete puno pomoći organizmu kod apsorpcije željeza.

Sok od ananasa djeluje protivupalno

Ananas je najveći prirodni izvor enzima bromelaina. Široki raspon djelovanja bromelaina uključuje poboljšavanje probave, a pokazuje i razna antiedematozna i protivupalna svojstva zbog čega se koristi za ublažavanje upalnih procesa, nakon povreda ili operacija te za liječenje bolesti crijeva koje uključuju otekline i čireve, kažu nutricionisti.

Obilje vitamina i minerala

– Vitamin A i beta-karoten: štite oči od makularne degeneracije i sprečavaju rak pluća te usne šupljine.

– Vitamin C, flavonoidi i antioksidansi: jačaju imunološki sistem, uništavaju slobodne radikale, bore se protiv prehlade, gripe i virusa, čuvaju zdrave desni i štite od parodontoze.

– Vitamin B1 (tijamin): pretvara ugljikohidrate u energiju, jača mišiće i promiče pravilnu funkciju živčanog sistema.

– Fosfor: jača kosti i zube, zaustavlja razvoj osteoporoze.

– Kalij: regulira krvni pritisak i podržava pravilan rad bubrega.

– Mangan: ubrzava zarastanje rana, održava zdravu kožu, jača imunološki sistem te stabilizira nivo šećera u krvi s ciljem zaštite od dijabetesa i metaboličkih poremećaja.

Kad kupujete ananas na šta obratiti pažnju

Prilikom kupovine ananasa trebate obratiti pažnju na boju, miris i tvrdoću. Ananas ne bi smio biti pretvrd na dodir, a listovi se ne bi smjeli lagano istrgnuti jer to znači da je trho. Mora imati više žutu, odnosno smeđkastu boju jer to znači da je sočniji. Eventualno mogu biti zeleni obrubi. Također, stručnjaci savjetuju da ga pomirišete prije kupovine jer mora imati intenzivan i slatkasti miris. prneosi “Novi“.

