PIVSKI STOMAK JE OPASAN AKO SE NE LIJEČI NA VRIJEME: Uz ova 4 zlatna pravila nestaće kao od šale – NIJE LAKO, AL’ JE JAKO!

Preveliki stomak, u narodu poznat kao ”pivski” često je viđena pojava kod muškaraca, pogotovo u starijim godinama, 50-im i 60-im. Međutim i žene mogu da se susretnu sa ovim problemom.

Sigurno poznajete nekog ko ima okrugao i nadut stomak, poput lopte, ali ste jednostavno navikli da tako izgleda i mislite da samo previše jede. Međutim, ovo ume da bude ozbiljan zdravstveni problem ukoliko se na vrijeme ne liječi.

Neki ga zovu i ”bojlerče”, a nastaje gomilanjem visceralnih masti koje se nalaze između organa i stomačnog zida. Tako pritisnute, one traže prostor kako bi se rasporedile i zato ”guraju” stomačni zid ka spolja. Postoji više uzroka koji dovode do stvaranja ovih masti. Neki od njih su nezdrava hrana, al*ohol, predugo sjedenje, stres, kao i genetika.

Ovo je par savjeta kako da uklonite višak visceralnih masti i i smanjite ”pivski stomak”:

1. Hranite se zdravo

Postepeno uvodite zdrave navike kako bi se organizam navikao na njih. Izbjegavajte slatkiše, masnu hranu i refinisane ugljene hidrate. Umjesto toga, jedite hranu bogatu hranljivim sastojcima poput proteina i vlakana. Savjetujući se sa doktorom ili nutricionistom možete da napravite detaljan plan ishrane.

2. Počnite da vježbate

Druga važna stvar jeste fizička aktivnost, pogotovo ako radite posao na kome većinu vremena provodite u sjedećem položaju. Počnite postepeno i svakog dana vježbajte po malo. Budite istrajni u tome! U kombinaciji sa zdravom ishranom, vježbanje će vam pomoći da se otarasite ”bojlerčića”.

3. Kontrolišite nivo stresa

Svjesni smo koliko stres može da bude pokretač mnogih bolesti. Ukoliko ga smanjite i nauičite da kontrolišete svoje misli, znatno ćete da poboljšate metabolizam i rad hormona. Postoji više načina kako da smanjite nivo stresa u tijelu. Da li ćete se odlučiti na to uz pomoć sporta, meditiranja ili radeći stvari koje vas ispunjuju, na vama je. Takođe, način na koji razmišljate je jedan od bitnih faktora. Prihvatite sve emocije koje osetite u toku dana, pokušajte da ih razumete i shvatite šta je dovelo do njih. Ne odbacujte ni negativne emocije, jer su one sastavni dio svih nas.

4. Motivišite sebe

Kada dijete uradi neku lijepu i dobru stvar, roditelji ga nagrade. Tako i vi imajte na umu da treba da nagradite sebe ili se počastite nečim, nakon borbe sa gubitkom kilograma i smanjivanjem ”pivskog” stomaka. Na ovaj način, bićete motivisani da se i dalje trudite, čak i kada vam bude teško.

