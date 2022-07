4 simptoma na koži znak da nemate dovoljno soli u organizmu

Dobro je smanjiti potrošnju, ali ipak ne pretjerujte. Evo zašto Kada odlučimo da počnemo da se hranimo zdravo, so je često jedna od prvih stvari koju želimo da izbacimo iz ishrane jednom zauvijek. Iako je istina da je konzumiranje previše soli loše za vaše zdravlje, nedostatak natrijuma na dnevnoj bazi takođe može uticati na vaše opšte blagostanje.

Natrijum je esencijalni elektrolit odgovoran za zadržavanje tečnosti u ćelijama vašeg tijela, a njegovo potpuno isključivanje iz vaše ishrane možda nije najbolji izbor za zdravlje i lepotu vaše kože.

1. Nedostaci na koži se mogu pojaviti tokom vremena:

Dok praćenje količine soli koju jedete definitivno može biti od koristi vašem zdravlju, potpuno eliminisanje soli iz vaše ishrane možda nije najbolji izbor. Kada ne unosite dovoljno natrijuma na dnevnoj bazi, to bi na kraju moglo uticati na vašu insulinsku rezistenciju, što će se zauzvrat pokazati na vašoj koži. Ako vaše tijelo ne reaguje dobro na insulin, to može dovesti do neželjenog rasta dlaka i mrlja na koži kojih nije baš lako da se otarasite.

2. Možda ćete primijetiti mrežasti uzorak na svojoj koži:

Ishrana sa malo natrijuma može biti upravo ono što je ljekar naredio ljudima koji već pate od srčanih problema, ali ako se nikada niste žalili na svoje srce, manje soli nego što je vašem tijelu potrebno zapravo može da utiče na to. Kada je vaše kardiovaskularno zdravlje van ravnoteže, to se takođe može pojaviti na vašoj koži i uzrokovati da vaše tijelo razvije plavu ili ljubičastu mrežastu strukturu.

3. Vaša koža bi mogla da postane suha:

Održavanje vaše kože dobro hidratizovano je od suštinskog značaja ako želite da vaše lice izgleda mladalački i glatko sa manje finih bora. Potpuno izbacivanje soli iz vaše ishrane moglo bi vas zapravo spreči da to postignete jer kada vaše tijelo ne dobija dovoljno natrijuma, to izaziva simptome slične dehidraciji, što zauzvrat čini vašu kožu suvom i naboranom, posebno oko usta, usana i očiju.

4. Vaša koža može izgubiti elastičnost:

Možda trošite mnogo novca na skupe kreme i hidratantne kreme koje bi trebalo da pomognu vašoj koži da izgleda sjajno, ali nedostatak natrijuma bi zapravo mogao da sabotira sve vaše napore. Premalo natrijuma u ​​tijelu može dovesti do toga da vaša koža izgubi volumen i elastičnost i izgleda opušteno, piše b92.

