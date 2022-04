Utjecaj vrućine na kardiovaskularne bolesti

Za optimalno funkcioniranje organizma potrebno je osigurati stroge uvjete, dovoljno kisika i hranjivih tvari, kiselost, elektrolitski balans itd. Jedan od važnih parametara za održavanje homeostaze je i tjelesna temperatura, kaže dr. Adnan Delić, kardiolog.

Negativni učinak

– Ljudsko tijelo ima brojne mehanizme kojima osigurava da unutrašnja temperatura tijela vrlo malo varira, čak i ako temperatura okoline mnogo varira. Mehanizmi regulacije uključuju znojenje, prokrvljenost kože, aktivaciju mišića, ubrzavanje ili usporavanje metabolizma – kaže dr. Delić.

Osim što vrućina, dodaje dr. Delić, povećava tjelesnu temperaturu, ona dovodi i do drugih negativnih metaboličkih učinaka.

– Povišena temperatura okoline dovodi do zagrijavanja ljudskog tijela. Organizam je građen tako da i malo povišenje temperature tijela može dovesti do trajnih oštećenja, pa čak i smrti, te se pri porastu temperature aktiviraju brojni mehanizmi koji imaju za cilj hlađenje tijela – ističe dr. Delić.

Dva najvažnija mehanizma su znojenje te pojačan protok krvi kroz kožu. Protok kroz kožu može se povećati i 40 puta u odnosu na normalan protok, ali to dovodi i do pada krvnog pritiska. Da bi se očuvale normalne vrijednosti pritiska, srce mora raditi brže i jače, zbog čega se ono pojačano napreže i radi daleko više nego što je to normalno.

Duži period

– Kod osoba sa zdravim srcem i krvnim žilama ovaj mehanizam može održavati tjelesnu temperaturu određeni vremenski period. Problemi postaju izraženi u specifičnim situacijama, kao što su kada je okolna temperatura viša od tjelesne, kada pojačan protok krvi kroz kožu ne hladi tijelo, nego ga još dodatno zagrijava – dodaje dr. Delić.

Kada toplota traje dugo, mehanizmi održavanja temperature se iscrpljuju i gube na efikasnosti, čak ni zdravo srce se ne može pojačano naprezati na duži vremenski period. Kod ljudi s bolestima kardiovaskularnog sistema, srce nije u stanju da se dodatno napreže i mehanizam hlađenja tijela postaje nedjelotvoran.

– Kod toplotnog vala postoji upravo takva kombinacija faktora – visoka temperatura traje dugo i dovodi do kraha termoregulacije, naročito kod starijih i bolesnih osoba. Stoga ne čudi podatak da je oko 80 posto smrtnih slučajeva u toplotnom valu uzrokovano dijelom ili u potpunosti problemima vezanim za srce i krvne žile – kaže dr. Delić.

Piti vodu

Kako spriječiti negativan utjecaj vrućine na kardiovaskularni sistem? Važno je piti puno hladne tečnosti, naročito kada se krećete ili radite. Voda, kaže dr. Delić, ima veliki toplotni kapacitet i efikasno hladi tijelo.

Dobro je unositi i dovoljno soli, jer se ona gubi znojenjem. Kupati se ili tuširati, naročito mlakom vodom, te nositi laganu, komotnu odjeću svijetlih boja, koja odbija sunčevu svjetlost. Izbjegavati tjelesne napore, kao i unos većih količina hrane (i sokova). Bolesnici trebaju terapiju trošiti redovno, ali po potrebi i prilagoditi dozu lijekova.

