Neophodan suplement za dobro zdravlje srca

Američko udruženje za srce (AHA) preporučuje samo jedan dodatak za osobe sa koronarnom bolešću srca, najčešćim tipom srčanih bolesti – omega-3 masne kiseline.

Najčešći tip srčanog oboljenja je koronarna arterijska bolest, koja može da dovede do srčanog udara. Druge vrste srčanih bolesti uključuju srčanu insuficijenciju ili urođene srčane mane.

Bolest koronarnih arterija je najčešća i smatra se da se uglavnom može sprečiti jer je povezana sa izborom načina života.

Kako omega-3 suplementi podržavaju bolje zdravlje srca?

Omega-3 masne kiseline su antiinflamatorne polinezasićene masti koje imaju svojstva koja podržavaju zdravlje srca.

Postoje desetine hiljada naučnih studija, uključujući i onu koju je sprovela AHA, koje podržavaju koristi omega-3 masnih kiselina za zdravlje srca.

Tri glavne omega -3 kiseline su: alfa-linolenska kiselina (ALA), eikozapentaenska kiselina (EPA) i dokozaheksaenska kiselina (DHA). Najviše zdravstvenih koristi imaju EPA i DHA.

Ove masne kiseline se smatraju “esencijalnim mastima” jer ih ljudi ne mogu proizvesti u tijelu, pa je potrebno da se unose ishranom, piše Eat This Not That.

Riba je najbolji izvor EPA i DHA omega-3, a postoje i biljni izvori ALA, kao što su orasi, chia sjemenke i sjemenke lana. prenosi “N1“.

Facebook komentari