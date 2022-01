Šta jesti da ojačate organizam ako imate omikron?

Ako ste se, kao i mnogi, naši na meti omikrona, važno je znati kako ojačati tijelo. Veliku ulogu u tome igra hrana koju konzumirate. Stoga, popid namirnica koje treba jesti da ojačate.

Jogurt

Jedna od najboljih namirnica koju možete jesti ako imate omikron je jogurt. Mekan je, hladan pa godi grlu, a i pun je proteina. Možete mu dodati i sitno narezanu babanu jer je puna kalija.

Sladoled

Iako zvuči nekonvencionalno, sladoled je super izbog kada želite napuniti trbuščić, a grlo vam je upaljeno. On hladi i lako ga je progutati, a zasitit će vas. “Sladoled sadrži glukotu i proteine, tako da nećete puno gubiti na težini ako nemate apetita”, rekao je liječni Robert G. Lahita.

Pića s elektrolitima

“Tekućina je bitna, a uvijek je dobro i paziti ima li u njoj elektrolita, posebno ako su vam simptomi povraćenje i/ili proljev. Ako pijete ova pića i uz te simptome održavate nromalne razine kalija i natrija u organizmu”, kaže Lahita.

Juhe i temeljci

I juhe i temeljci štede grlo, a također su puni elektrolita. Ako imate apetita, dobro je pojesti i juhu s nekim izvorom proteina i povrćem. prneosi “N1“.

Proteinski shakeovi

Ovi pripravci su blagi i lako ih je gutati, a puni su proteina što tijelu treba kada se bori protiv infekcije.

Jedite ovu vrstu povrća

Ako imate apetita jedite povrće poput brokule, kupusa i prokulica. Sve te namirnice prepune su nutrijenata koji vam trebaju.

Bolonjez

Kada virus počne slabiti, može vam naglo narasti apetit i imat ćete želju pojesti sve pred sobom. Dobar izbor tada je tjestetnina s nekim mesnim umakom.

“Možete pojesti fini tanjur tjestenine i pomalo podići razinu šećera u krvi, ali ne pretjerati. Kako bi obrok bio ujednačen dodajte neki umak od mesa. Recimo, boonjet je moj osobni favori”, kaže dr. Lahita.

Što je s citrusima?

Iako se čini kao dobra ideja jer su prepuni vitamina C, dr. Lahita kaže da to možda nije pametno jer su to kisele namirnice koje će biti teško gutati ako vas boli grlo, piše Eat this.

