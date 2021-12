“PANKREAS JE ZLO”, MACA ZBOG BOLESTI JEDVA OSTAO ŽIV: “Završim u šok sobi pored četiri osobe koje su umrle”

Maca je dugo bio na liječenju, nakon čega je odlučio da smanji tempo i da manje radi, jer je shvatio da je bolest pankreasa izazvana žestokim životnim tempom.

– U Beograd definitivno dolazim, 2008. na poziv “Emoušna”, to mi je bila životna prekretnica i tada sam dobio jak životni šamar. A bilo je to jedno ludo leto! Osmog septembra je mom Lavu rođendan, ja sedmog naveče letim u Sarajevo, osmog ću, kontam, biti sa malim na rođendanu, a devetog idem Dini Dvorniku na sahranu. I ja se naduo ovako! Mislio sam da imam čir i da mi je pukao, a u stvari sam imao upalu pankreasa – priča glumac i dodaje:



– Završim u šok sobi pored četiri osobe koje su umrle i onda skontam – kreće sezona, Operacija trijumf, snimam film sa Mirom Furlan, eeej, s njom snimam film, ona i ja smo u ljubavi, meni je to dečačka želja bila, kontaš, i snimam neku seriju i ide jesen… i skontam ja, srećom, taj šamar od boga kao znak, e ajd malo ručna na tri zupca, prikoči, i hvala bogu preteknem. Kasnije sam shvatio Marinka Madžgalja, kad je imao to sranje, taj pankreas je zlo jedno! Pokušao sam svašta nešto da ga iščupamo – rekao je Maca.

