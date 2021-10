SAMI ‘UBIJAMO’ BUBREGE! 10 NAVIKA NA KOJE TREBA ZAUVIJEK ZABORAVITI

Ovaj organski filter ima težak zadatak – da očisti krv od svih vrsta toksina, mikroba i infekcija. Bubrezi takođe regulišu tjelesnu ravnotežu vode i soli, krvni pritisak i proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Lista se nastavlja i nastavlja, ali zadržimo se na tome kako mi sami, nažalost, potcenjujemo rad ovog tijela…

Većina nas je upoznata sa ovim navikama, ali ni ne razmišljamo o njihovim opasnostima. Dnevni danas priča o tome koliko treba da vodimo računa o našim bubrezima. Na kraju krajeva, kako kažu: „Čovjek je zdrav samo ako su mu bubrezi zdravi“.

KAKO ŠTETIMO NAŠIM BUBREZIMA

Alkohol i pušenje

Već dugo je dokazano da pušenje i pijenje alkohola štetno utiču na zdravlje. Loše navike narušavaju funkcionisanje bubrega, jer nisu u stanju da se izbore sa velikom količinom toksičnih supstanci koje su ušle u tijelo.

Samo u filmovima svi lepo puše i piju, ali u stvarnom životu se polako ubijaju. Razmislite o tome čim uzmete sljedeću cigaretu ili flašu piva…

Nedostatak sna

Činjenica je da se noću tkivo bubrega obnavlja. Ako stalno ne spavate dovoljno, ovaj proces ne ide u potpunosti, što uskoro može dovesti do poremećaja u radu organa. Jako je bitno spavati dugo i u pravo vrijeme.

Pijenje velike količine kofeina

Dakle, zato ne možete da spavate… Kofein, koji se nalazi u kafi i raznim bezalkoholnim pićima, u velikim količinama štetan je za cijelo tijelo u cjelini, a posebno za bubrege. Ima jaka diuretička svojstva, dehidrira tijelo i primorava bubrege da rade u praznom hodu, što ih dodatno opterećuje.

Pasivni način života

Često, posebno kod sjedećeg posla, dolazi do zagušenja u bubrezima. Da biste uspostavili pravilnu cirkulaciju krvi, svaki sat napravite malo prošetajte ili se istegnite. Redovno vježbanje pomoći će u spriječavanju kamenaca u bubrezima.

Nedostatak vitamina B6

Da bi bubrezi savršeno funkcionisali, potrebno je unositi u prosjeku 1,3 ml vitamina B6 dnevno. Nalazi se u piletini, ribi, krompiru i mnogim vrstama voća osim agruma.

Neblagovremeno pražnjenje bešike

Neprekidno zadržavanje urina u bešici može dovesti do otkazivanja bubrega i inkontinencije. Stoga, upamtite pravilo: „Čim ti se ide – idi..“!

Višak natrijuma

Glavni izvor natrijuma za ljude je kuhinjska so. Ali ako to zloupotrijebite, bubrezi, kao glavni regulator metabolizma vodene soli, možda se neće dobro nositi sa svojim radom. Dnevni unos soli za odraslu osobu je do 5-6 grama. Savjet je: nemojte dodavati previše soli hrani – brzo ćete se naviknuti i imaćete bolji ukus.

Rigorozne dijete

Dijeta sagorijevanja masti u osnovi izlaže bubrege i oduzima im odbranu. Kao rezultat, oni dobijaju dvostruki udarac: s jedne strane, filtriraju krv neuravnoteženim tempom, a sa druge čak ne dobijaju ni korisne supstance.

Višak proteina

Proteini nisu u stanju da se akumuliraju u tijelu poput masti. Zbog toga sav višak proteina i njegovi proizvodi razgradnje takođe povećavaju teret na bubrezima. Ako se bubrezi ne mogu nositi sa izlučivanjem ovih metaboličkih proizvoda, tada se u njima mogu stvoriti kamenčići.

Ne pije dovoljno vode

Da bi bubrezi pravilno funkcionisali, kao i svi organi, morate piti dovoljno vode. Voda bukvalno ispire sve gadne stvari iz tijela!

Zdravlje bubrega je u vašim rukama! Riješite se ovih loših navika i osjećat ćete se mnogo bolje.

