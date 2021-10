Dr Perišić otkrio koje namirnice stvaraju nadutost i gasove: Dobro pazite kada ih jedete, otkrio šta ljekari savjetuju

– Gasovi u crinevima u 75 odsto slučajeva su posljedica fermentacije hrane. Fermentiraju ugljeni hidrati koji nisu skrobni, a to su neskrobni fermentabilni ugljeni hidrati, a ako se oni nedovoljno svare, onda imamo džibru u trbuhu. To ima 16 odsto ljudi – rekao je on.

Jabuka pravi veliki problem stomaku

Čaj od kamilice može izazvati gasove

Boranija izaziva nadutost

Doktor Voja Perišić kaže da ovi problemi mogu da budu izuzetno neprijatni, ali rešenje se može kriti u izbacivanju namirnica koje najčešće prave problem.

– Namirnice koje imaju neskrobne fermentabilne ugljene hidrate – jabuka, kruška, šljiva, trešnja, pasulj, grašak, boranija, med, čaj od kamilice, mleko sa laktozom. Banane nemaju tih ugljenih hidrata, lubenica nema, krompir, lisnato povrće… Meso nijedno ne pravi nadutost. Jabuka je kraljica voća, ali može da pravi veliki problem – poručio je on.

