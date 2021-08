Infektolog: Virus se preselio među osobe srednje i mlađe dobi, treća doza neophodna

govori za Danas o uticaju vakcinacije na hospitalizaciju obolelih od kovida.

Ne postoji značajna razlika u kliničkoj slici, pogotovu među hospitalizovanim pacijentima, u zavisnosti od soja virusa kojim su zaraženi.

Ono što se međutim primećuje jeste uticaj vakcinacije, odnosno da sada u bolnicama uglavnom imamo radno sposobno stanovništvo, srednje i mlađe dobi, dok je ranije bilo mnogo više starijih pacijenta. Oni su do sada većinom vakcinisani, tako da virus zahvata pre svega osobe koje nisu primile vakcinu, kaže u razgovoru za Danas infektolog, prof. dr Tomislav Preveden, iz KC Vojvodine, predsednik Udruženja infektologa Srbije.

On objašnjava da među obolelima koji dospeju u bolnicu postoje oni koji su primili jednu ili dve doze vakcine, posebno među primaocima Sinofarm vakcine, ali da taj podataka ne govori o nedelotvornosti vakcina jer je očekivano da mali broj osoba ne razvije adekvatan odgovor.

– Radi se o veoma malom procentu ljudi. Pri tome, to ne znači da vakcina kao takva nije dobra, već da imuni odgovor osobe na vakcinu nije bio dobar odnosno da nije došlo do razvoja antitela, za šta može da postoji niz razloga koji nisu povezani sa samom vakcinu. Ono što je neupitno jeste da vakcina štiti od razvoja teške forme bolesti i smrtnog ishoda i mi to svakodnevno vidimo na osnovu pacijenta koji dolaze u bolnicu a koji su u ogromnoj većini nevakcinisani, dodaje sagovornik Danasa.

Upitan da li je došlo do promene u broju obolelih koji završavaju u bolnici u odnosu na prethodni period, dr Preveden kaže da je taj udeo sada nešto manji u odnosu na ranije.

– Ja bih to objasnio činjenicom da sada virus pre svega zahvata mlađe kategorije stanovništva, jer je među njima mnogo više nevakcinisanih nego među starijima. Očekivano je da mlađe osobe ređe razvijaju težu kliničku sliku koja zahteva hospitalizaciju. Takođe, ranije smo imali strožije uslove za hospitalizaciju iz predostrožnosti i nedovoljnog poznavanja bolesti. Sada u velikom broju slučajeva lečenje može da se sprovede ambulanto, a u bolnicu dolaze oni kojima je pre svega potrebna kiseonička terapija, objašnjava dr Preveden.

U pogledu protokola za lečenje kovid bolesnika, koji se do sada menjao 11 puta, sagovornik Danasa ističe da su te revizije išle u pravcu specifičnijeg lečenja.

Odgovarajući na pitanje o tome da li su novine koje su unošene u protokol doprinele manjoj smrtnosti i kraćem bolničkom lečenju, sagovornik Danasa navodi da bi zaključak o tome mogao da se donese na osnovu upoređivanja podataka o smrtnosti i toku hospitalizacije od ranije i sada, što on ne poseduje.

– Ipak, vidi se da je vakcinacija nesumnjivo doprinela boljim ishodima. Vakcinacijom starije populacije virus se preselio među mlađe kategorije koje, kao što sam pomenuo ređe razvijaju teže oblike bolesti. Na kraju i iskustvo, koje smo stekli u lečenju ove bolesti, znači da sada veoma dobro znamo kada mogu da nastupe kritični periodi i shodno tome da reagujemo na vreme, dodaje dr Preveden.

On zaključuje i da u sadašnjem trenutku „mera koja mora doći i pre i posle svih jeste vakcinacija“.

– U vreme kada ima vakcina besmisleno je sprovoditi stroge protivepidemiološke mere kakve smo imali na početku u vidu zaključavanja. Nama je potreban balansiraniji pristup koji bi između ostalog podrazumevao i povlastice za vakcinisane i one koji su preležali kovid, tako da ove osobe sa potvrdom o vakcinaciji odnosno preležanoj bolesti mogu da slobodno odlaze u bisokope, tržne centre, na sportske događaje. Samo vakcinacijom idemo ka povratku normalnom životu i čuvamo zdravstveni sistem tako da ostane otvoren za ostale nekovid bolesnike, zaključuje dr Preveden.

Treća doza će biti potrebna

Govoreći o primanju treće doze vakcine, prof. dr Tomislav Preveden navodi da će ona svakako biti neophodna. „Stručna tela u Srbiji treba da daju predloge ko prvi treba da primi treću dozu, koja vakcina treba da bude upotrebljena, u kom trenutku treba dati tu treću dozu. U tom smislu veoma je važno da građani veruju institucijama koje će napraviti plan o trećoj dozi“, kaže dr Preveden.

