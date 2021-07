Bude vas noću grčevi u listovima? Organizam vas upozorava, simptom koji ne smijete ignorisati

Također, grčeve može uzrokavati bilo koja fizička aktivnost.

Nedostatak tečnosti glavni je uzrok pojave grčeva u mišićima.

Probadajući i intenzivan bol najčešće nastaje u nogama, mada može da se javi i u drugim delovima tijela.

Ovo stanje traje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Noćni spazam mišića javlja se odmah kada se utone u san ili ujutru po buđenju, a najčešće je posljedica slabe cirkulacije mada se javlja i kada je tjelesna temperatura niža od uobičajene.

Ako vas usred noći probudi bolan grč u nozi, niste jedina. Prema studiji iz 2012. godine objavljenoj u časopisu “American Family Physician” čak 60 posto osoba bar jednom u životu doživi to bolno iskustvo, a studija iz 2017. godine pokazala je da je ta pojava učestalija kod ljudi starijih od pedeset godina.

Iako je ova tegoba široko rasprostranjena, njezini uzroci nisu sasvim jasni. “Naći ćete mnogo različitih mišljenja, ali jednostavna istina je da nitko zaista ne zna zašto se grčevi u nogama javljaju noću”, kaže Scott Garrison, dr. Sc., Izvanredni profesor obiteljske medicine na Sveučilištu Alberta koji je objavio više studija o noćnim grčevima u nogama.

Neki znanstvenici smatraju da je uzrok u suvremenom načinu života: “Dok su naši drevni preci proveli puno vremena u skupljanju plodova, znači u položaju čučnja i polučučnja, suvremeni način života uglavnom ne uključuje takve pokrete važne za istezanje mišića te dolazi do grčenja.”

Druga skupina stručnjaka smatra da dok ležimo na krevetu, noge često stoje u plantarnoj fleksiji (opružen skočni zglob – povećan kut između dorzalne površine stopala i prednje strane potkoljenice), što skraćuje mišiće. Kada stopalo počiva u ovom položaju dulje vrijeme, čak i mali pokret može izazvati grč.

Garrisonovo istraživanje pokazalo je da su grčevi u noći češći u ljetnim mjesecima nego zimi. Iako nije opće pravilo, tvrdi da je prema njegovim istraživanjima učestalost noćnih grčeva u nogama veća u srpnju nego u siječnju. Na pitanje zašto je tako, objašnjava: “Važno je razumjeti da su grčevi mišića uzrokovani problemima živaca, a ne poremećajima mišića. Ispitivanja elektromiogramom pokazala su da živci koji idu od kralježnice do mišića lista potiču te grčeve. Živčani se sustav brže obnavlja ljeti zbog većih količina vitamina D koje dobiva te je to mogući uzrok učestalije pojave grčeva ljeti. Neki od mogućih uzroku su i pojačana tjelesna aktivnost uslijed koje dolazi do znojenja, što može uzrokovati blagi oblik dehidracije te biti okidač grčenju mišića. Način prehrane, razni lijekovi, količina kretanja također imaju značajan utjecaj.”

Ostali mogući uzroci grčeva u mišićima:

dugo stajanje

diuretici

manjak kalcija i magnezija

lijekovi za astmu

trudnoća

dijabetes

hipertenzija

artritis bolesti respiratornog sustava

depresija

Prevencija i liječenje

Postoji nekoliko dokaza da istezanje pomaže. Mala studija iz 2012. studija otkrila je da osobe koje se istežu prije spavanja za 59 posto imaju manju vjerojatnost da će doživjeti grčeve u nogama tijekom noći, dok slična studija provedena 2005. nije pokazala iste rezultate (ispitanici koji su se istezali prije spavanja nisu rjeđe imali grčeve).

Kako bi se izbjegli grčevi potrebno je u prehranu uvrstiti dovoljne količine magnezija kojeg ima u grahu, orašastim plodovima, cjelovitim žitaricama i lisnatom zelenom povrću. Ali, još jedno od Garrisonovih istraživanja pokazalo je da uzimanje magnezija nije pomoglo starijim starijim osobama koje pate od grčeva.

Za izbjegavanje grčeva savjetuje se piti dovoljno vode tijekom dana, a jedna manja studija pokazala je da uzimanje B vitamina također može pomoći, piše portal Prevention.com. Dr. Garrison preporučuje istezanje u trenutku kada trajanja grča, a ako je grč ispod koljena ili u stopalu onda savjetuje stajanje na bolnoj nozi.

Evo neke od metoda koje će vam pomoći da zaustavite grčenje mišića:

– Stavljanje zagrijanog jastučića na mišić

– Pijte puno tekućine

– Stavljanje leda na mišić

Ako imate grč možete pokušati sljedeće:

– Istezanje mišića

– Šetnja ili treskanje nogom

Ako smatrate da grčeve u mišićima uzrokuje upotreba lijekova, konzultirajte se s doktorom, kako bi vam promjenio terapiju!

