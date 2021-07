INFEKCIJA KOJU MOŽETE DA DOBIJETE I KOD KUĆE: Boli UŽASNO, a zbog jedne greške ljudi završe u Hitnoj, doktorica sve objasnila!

Akutne upale uha, grla i nosa su vrlo česte ljetnje boljke, rekla je specijalista otorinolaringologije dr Ana Jotić iz Kliničkog centra Srbije. Ne dobija se, uprkos rasprostranjenom mišljenju, samo na bazenu već i kod kuće!

Mnogi ih pobrkaju sa upalama koje nastaju kao posljedica prehlade, i pokušavaju sami da riješe problem zbog čega, upozorila je ona, mogu da dobiju komplikacije u vidu otoka i bola koji ne prestaje.

“Naziva se plivačko uho ali, nažalost, može se dobiti i ako ne plivate. To je upala spoljašnjeg uha, kože slušnog kanala i hrskavičavih dijelova. To je oboljenje koje nije životno ugrožavajuće, u pitanju je lakša infekcija ali jako boli i vrlo je česta ljeti. Oko 80 odsto ljudi u našoj Hitnoj službi ima to oboljenje. Bol je ono što okine pacijenta da se hitno javi, i uplaši ga i zabrine”, rekla je ona.

Uzrok je najčešće voda koja uđe u uho. To se ne mora desiti na kupalištu, može se dogoditi i kod kuće.

“Voda je najznačajniji faktor, obično voda uđe u uvod, pacijent proba sam da je izbaci, čačka štapićima ili čime god stigne, rukama i drugim predmetima… Nestručnim manipulisanjem tog kanala izazovu sitne povrede i onda dobiju infekciju”, rekla je ona.

Od neprijatnosti, do jakog bola i oticanja, može proći samo par sati. Pacijenti pokušavaju sami sebi da pomognu i naprave opasne greške.

“Čujemo i razne priče šta su stavljali prije nego što dođu, to ih komšije i porodica savjetuju, ne treba čačkati, ne treba stavljati maslinovo ulje, bijeli luk ili šta god da su vam rekli, čujem da ljudi stavljaju čuvarkuću… To je prljavo i nije sterilno a vi imate inficirano područje. Uzmite analgetik, dok dođete do ljekara, bol će biti jak. Pomozite sebi i ne trpite bol, i potražite pomoć ljekara i mi ćemo dalje procijeniti težinu infekcije i odrediti terapiju, najčešće antibioticima. Upala uha ne rješava se čarobnim štapićem, poboljšanje uz terapiju traje do tri dana u zavisnosti od jačine infekcije”, rekla je ona.

“Cijela ušna školjka može da se upali, i koža i hrskavice, da se uho bukvalno odigne od glave”, upozorila je ona.

“Nije isto kao upala uha koja se dobija nakon prehlade ili virusa. Nije isto kao upala srednjeg uha, unutrašnje šupljine u kosti, koja se dešava prenosom infekcije iz nosa”, rekla je ona, piše “Mondo“.

