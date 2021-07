KAKO POBIJEDITI EŠERIHIJU KOLI NA PRIRODAN NAČIN? 5 superzdravih čajeva koji pomažu kod urinarne infekcije

Jedna od najčešćih infekcija koje mogu da pogode čoveka jeste urinarna, a nju mogu da izazovu virusi, gljivice i bakterije. Obično je u pitanju ešerihija koli, anaerobna bakterija koja normalno živi u crevima, ali je opasna kada pređe u urinarni trakt. Tada je prate otežano i bolno mokrenje, peckanje i osećaj neprijatnosti, a uz terapiju koju propisuje lekar od pomoći su prirodna sredstva poput biljnih čajeva.

Čaj od brusnice

Ovaj čaj najčešće se preporučuje pacijentima koji se bore proitiv urinarnih infekcija jer brusnica sprečava nove bakterije da užu u urinarni trakt i one koje su već u njemu ne dopušta da opstanu, a uz to deluju kao prirodni antibiotik zahvaljujući hipuričnoj kiselini. Trideset grama svežih brusnica stavite u pola litra prokuvane vode, poklopite i ostavite da odsoji pet do deset minuta, pa procedite i pijte odmah. Imajte na umu da ne bi trebalo piti čaj od brusnice duže od dve nedelje.

Čaj od breze sa sodom bikarbonom

Kako bi infekcija nestala, potrebno je da održite alkalnu sredinu u oganizmu, u čemu vam može pomoći ovaj čaj. Sve što je potrebno jeste da jednu kašiku osušenih listova breze prelijete s 200 mililitara ključale vode i dodate prstohvat sode bikarbone. Preporučuje se da se pije jedna šolja dnevno, i to u manjim gutljajima.

Pored toga što je poznat prirodni diuretik, kukuruzna svila je bogata antioksidansima, zbog čega je efikasna u uništavanju bakterija u urinarnom traktu. Posebno je značajna jer umanjuje bol pri mokrenju. Dve kašike niti kukuruzne svile prelijte s pola litra vruće voće (ne vrele!), ostavite poklopljeno pet minuta, pa procedite,piše Glossy

Uvin čaj

Uva je lekovita biljka koja deluje snažno u borbi protiv upala moćnih kanala i bubrega, a njen čaj priprema se tako što se dve kašike suvog lišća uve prelije s pola litra ključale vode i ostavi da odstoji poklopljeno 15 minuta. zatim je portebno procediti čak i popijte svež, i to triput dnevno.

Čaj od semenki dinje

Ova biljka izuzetno je bogata biljnim vlaknima, pa pomaže kako u detoksikaciji, tako i u borbi protiv urinarnih infekcija. Čaj od semenki dinje pije najviše pet dana, a priprema se tako što se 10 osušenih i izmrvljenih semenki stavi u pola litra proključale vode i ostavi da odstoji najviše deset minuta.

Facebook komentari