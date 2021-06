Devet upozoravajućih simptoma toplotnog udara: Javljaju se iznenada, ovo su znakovi!

Ako smo dugo direktno izloženi sunčevim zracima, može se dogoditi da ugrozimo život. Simptomi toplotnog udara javljaju se iznenad, a evo na šta morate obratiti pažnju.

Najčešći simptomi toplinskog udara:

– glavobolja

– vrtoglavica

– umor

– mučnina

– smanjeno i otežano znojenje

– crvena koža

– povišena tjelesna temperatura

– ubrzan rad srca

– plitko disanje

– gubitak sijvesti

– grčenje mišića

Ako sumnjate da je neka osoba doživjela toplotni udar pozovite hitnu pomoć, a do dolaska ljekara sklonite je na neko hladno i tamnije mjesto. Pokušajte da joj snizite tjelesnu temperaturu hladnim oblogama, koje je najbolje stavljati na vrat, pazuhe i prepone.

Kako ne bi došlo do toplotnog udara ljekari preporučuju da ne izlazimo na sunce u najtoplijem dijelu dana, vodimo računa o dovoljnom unosu vode, jedemo što više svježeg voća i povrća i nosimo garderobu od laganih materijala.

OBRATITE PAŽNJU I NA OVE SIMPTOME

1. Zbunjenost

Ovo je jedan od najočitijih znakova toplinskog udara. Vrlo je sličan hipotermiji (pothlađivanju): oboljeli više nije u stanju realno rasuđivati niti komunicirati s drugim ljudima (ne daje suvisle odgovore na postavljena pitanja).

2. Bolesnik se gubi na trenutke

Budući da vam je sposobnost rasuđivanja i razmišljanja smanjena,sami nećete prepoznati signale koje vam mozak šalje. Na sreću, ljudi oko vas će uočiti da nešto nije u redu.

“Ukoliko primijetite da se osoba pored vas ne ponaša u skladu sa situacijom, to može biti znak da se nalazi u ranom stadiju bolesti”, upozoravaju liječnici.

3. Vrtoglavica

Vrtoglavica ili posrtanje također su znakovi toplinskog udara. Dehidracija može utjecati na vaš centar za ravnotežu, stoga osjetite li da gubite ravnotežu usporite, pokušajte preuzeti kontrolu nad disanjem i popijte vodu. Tijekom velikih vrućina, važno je uvijek imati pristup svježoj vodi.

4. Mučnina

Ako ste se tijekom velikih vrućina (kao što je danas) odlučili aktivno provesti dan i odjednom osjetite nalet mučnine, to može biti znak toplinskog udara. Budite osobito oprezni ukoliko počnete povraćati. Savjet liječnika je da pokušate na nekoliko minuta prileći u hladovinu i ukoliko ne osjetite poboljšanje, to bi moglo povećati vjerojatnost da je u pitanju toplinski udar.

5. Glavobolja

Glavobolja je jedan od ranih pokazatelja da vas je pogodio toplinski udar jer se javlja već kod toplinske slabosti. Međutim, toplinsku slabost lakše ćete riješiti ukoliko se povučete u klimatizirani prostor, stanete pod hladan tuš i popijete vode dok ćete u slučaju toplinskog udara morati nazvati 112.

6. Ne znojite se

Vani je vruće i trebali biste se kupati u znoju. Ukoliko to nije slučaj, moglo bi se raditi o toplinskom udaru. Ovo se obično vezuje uz toplinski udar do koje dolazi uslijed vrućina, a ne uslijed vježbanja. Ukoliko trčite po toplom vremenu i na odjeći vidite tragove soli, to znači da se vaše tijelo znoji kako bi trebalo.

Problem nastaje kad se ne bavite nikakvom fizičkom aktivnošću, ali trpite vrućinu i koža vam pritom ostaje suha.

7. Crvenilo kože

Crvena i na dodir vruća koža još je jedan znak da se vaše tijelo opasno pregrijalo. Primijetite li da vam se to događa odmah se pokušajte rashladiti i na taj način izbjegnite teže posljedice.

8. Nesvjestica

Djeca, stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima osobito su osjetljivi na toplinski udar. Liječnici upozoravaju da bi nesvjestica kod njih mogla biti prvi znak toplinskog udara. Tijekom velikih vrućina pripazite na članove svoje obitelji koji pripadaju u neku od ovih skupina.

9. Toplinska slabost

Ukoliko ste doživjeli toplinsku slabost vjerojatno se obilato znojite i puls vam je povišen. Ovo stanje može prerasti u toplinski udar, ukoliko ga ne liječite pravilno. Liječnici savjetuju odmor i rashlađivanje tijela odlaskom u klimatizirani prostor ili barem u hladovinu. Obavezno pijte tekućinu.

