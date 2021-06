DIJETA 16:8 O KOJOJ SVI PRIČAJU: NAJEFIKASNIJA DIJETA ZA MRŠAVLJENJE

Dijeta 16: 8 ili isprekidan post je prilično jednostavna i istovremeno efikasna dijeta koju su mnoge žene već probale i oduševile se rezultatom.

DIJETA 16:8

Suština dijete 16:8 je jesti samo tokom 8 sati dnevno, a preostalih 16 sati piti vodu, čaj ili kafu bez šećera. Istovremeno, tokom dijete možete jesti apsolutno bilo koju hranu, ne obraćajući pažnju na sadržaj kalorija.

Još jedna značajna prednost: imate pravo da odredite svoj režim. Navikli ste da jedete rano ujutru? Zatim odaberite interval od 9 do 17 sati. A za one koji ne doručkuju rano, idealno vrijeme za dijetu je od 12 do 20 sati.

Stručnjaci ističu da dijeta 16:8 ne samo da nas može spasiti suvišnih kilograma, već i poboljšati sveukupno zdravlje. Dakle, američki naučnici su sproveli studiju, uslijed čega su otkrili pozitivan efekat ove dijete na metabolizam i druge metaboličke procese.

Utvrđeno je da prekidni post pomaže da izgubite oko 1% težine mjesečno i poboljšate krvni pritisak. Jedna žena je rekla da joj je dijeta 16:8 smanjila želju za šećerom, smanjila apetit i pomogla da se riješi ponoćnih grickalica.

KAKO POBOLJŠATI REZULTAT DIJETE 16: 8

Da bi tijelo obezbjedilo potrebne hranljive sastojke za vrijeme trajanja dijete i pojačalo njen efekat, stručnjaci savjetuju da se u dijetni meni 16:8 uvrsti osam grupa korisnih namirnica.

Četiri vrste sagorijevača masti će ubrzati vaš metabolizam, formirati korzet za mišiće i smanjiti glad. Četiri vrste sredstava za poboljšanje zdravlja popunit će rezerve vlakana, vitamina i antioksidanata, poboljšati raspoloženje, ojačati imunitet.

SAGORIJEVAČI MASNOĆA

Nemasno meso, piletina, jaja.

Orašasti plodovi i sjemenke: Orasi, bademi i sijeme bundeve su najbolji.

Prirodni jogurt i drugi nemasni i nezaslađeni mliječni proizvodi.

Grašak, pasulj i drugi pasulj.

Ribizla, kupina, borovnica, malina i ostale crvene i plave bobice.

Grejpfrut, pomorandže, jabuke i drugo voće bogato vlaknima i antioksidantima.

Paradajz i paprika su izvor likopena i karotenoida.

Zelena povrća, karfiol, brokoli, spanać i drugo zeleno povrće.

Odabirom ove dijete kao metode mršavljenja, treba obratiti pažnju i na pića: što više vode popijete, to je bolje za metabolizam. Ali alkoholna pića moraju biti ograničena, inače se ne mogu postići impresivni rezultati.

Da bi se borili protiv gladi tokom dijete, nutricionisti savjetuju da se pije više toplih napitaka bez šećera, poput biljnog čaja. Duga šetnja na svježem vazduhu takođe vam može pomoći da pobjegnete od razmišljanja o hrani.

NEDOSTACI DIJETE 16:8

Pored očiglednih prednosti, dijeta 16:8 ima i svojih nedostataka. Prvo, ne pomaže svima. Na primjer, beskorisno je to posmatrati za ljude sa metaboličkim poremećajima, kao i za one koji pate od poremećaja u ishrani ili su skloni emocionalnom prejedanju.

Drugo, nutricionisti upozoravaju da efekat nakon dijete možda neće potrajati dugo, iako mnogima to postaje navika i pretvara se u uravnotežen način života.

Zapamtite da je na svakoj osobi da odluči koju dijetu će slijediti. Pronađite svoj savršen fit za održavanje idealnog zdravlja i tjelesne težine.

Veliki ljekar antike Hipokrat rekao je jednom: „Reci mi šta jedeš, a ja ću ti reći od čega si bolestan“. Da bismo ostali u dobroj formi i rijeđe oboljevali, važno je iz prehrane isključiti onu hranu koja šteti našem tijelu, piše “Dnevni“.

