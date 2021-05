Katarina Grujić izbacila 3 namirnice iz ishrane i smršala 10 kila u rekordnom periodu: Još 1 trik koji će vam pomoći da ne osjećate glad

– Nisam bila u mogućnosti da se zdravo hranim, a i zbog kamera koje su nas snimale 24 sata dnevno nisam se prijatno osjećala. Imala sam problem sa hormonima, pa sam iz rijalitija izašla sa deset kilograma više – započinje priču Kaća. Ona ni danas ne može da vjeruje da je ikad kuburila sa kilažom jer je uvijek važila za najmršaviju osobu u svom okruženju.

– U srednjoj školi su me vršnjaci zezali da sam anoreksična. Uvijek sam bila najviša u razredu, a najmršavija. Zato mi je bilo teško kada sam izašla iz rijalitija, jer to više nisam bila ja… Još su počele da pljušte uvrede na društvenim mrežama, pa je to ozbiljno uticalo na moju psihu. Zato sam uzela stvar u svoje ruke i počela zdravo da se hranim. Pjevačica je izbacila sve namirnice koje goje i dovela liniju do savršenstva.

– Nisam pobornik dijeta i izgladnjivanja, ne bih ni u ludilu po cijeli dan jela samo zelenu salatu, jer to loše utiče na zdravlje. Izbacila sam brašno, šećer i so jer zadržava vodu i smršala sam na potpuno zdrav način. Pjevačica se u međuvremenu ponovo ugojila jer je imala zdravstvenih problema.



– Kada sam završila u bolnici jer mi jedan bubreg nije bio u funkciji, opet sam se ugojila jer je počela da mi se skuplja voda… Odmah po izlasku iz bolnice vratila sam se zdravoj, proteinskoj ishrani, po kojoj jedem samo meso i salatu, i vratila sam staru kilažu. Ubacila sam i treninge minimum tri puta sedmično, ali i masaže radi otklanjanja celulita. Nisam pobornik lasera i odlaženja pod nož, već rješavam probleme samo prirodnim putem. Kaća je već šest mjeseci na zdravom režimu i kaže da ne pamti kada je jela hranu koja goji.

– Ne pamtim kad sam posljednji put okusila picu, tijesto ili brzu hranu. Doduše, ne volim slatkiše i jednom u mjesec dana pojedem kolač ili čokoladu. U redu je prekršiti zdrav način ishrane jednom u dve nedelje, ali ne i svaki drugi dan, jer onda nema efekta! Nikad ne jedem kasno noću, večeram najkasnije do 21 sat!

Kaća sada ima 64 kilograma i potpuno je zadovoljna svojim izgledom.

– Žena nikad nije dovoljno mršava, pa bih tako i ja volela da imam 62 kilograma, ali mi svi govore da mi je ovako odlično jer žena treba da ima line. Pošto sam zadovoljna svojim izgledom, kačim i snimke na Instagram jer tu nema prevare. Slike mogu da slažu, ali ne i snimci!

ŠTA JEDE KATARINA GRUJIĆ

Doručak: Četiri kuvana jaja i salata Ručak: 300 grama piletine i salata

Večera: Potaž od povrća i salata

TRIK SAVJET: Kada imate krizu popijte zeleni čaj sa đumbirom

