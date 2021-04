Zdravlje očiju: Kako se liječi astigmatizam kod djece?

To je složenija refrakciona greška koju je potrebno ispraviti, a pomoću modernih tehnologija su napravljena sočiva koja su se pokazala kao veoma efikasna i udobna metoda koja ispravlja cilindar oka ili astigmatizam. Prije nego što u potpunosti shvatite kako to astigmatizam utiče na vid, neophodno je da objasnim šta je to refrakciona greška.

Šta je refrakciona greška oka?

Refrakciona greška je fizička abnormalnost koja se manifestuje promjenom u veličini, obliku ili zakrivljenosti oka. Zbog te abnormalnosti svjetost koja ulazi u oko se nepravilno prelama i zbog toga dolazi do oštećenja vida.

Refrakcione greške mogu imati različite nivoe oštećenja, a samim tim i različite nivoe ozbiljnosti stanja. Kod nekih ljudi se može javiti minimalna razlika u dioptriji, a kod nekih dioptrija može biti drastično veća.

Da biste što bolje razumjeli refrakciju potrebno je da znate da kada svjetlost uđe u oko, ono prolazi kroz samu rožnjaču i sočivo gdje se usmjerava prema mrežnjači. Rožnjača/sočivo prelama dolaznu svjetlost direktno na površinu mrežnjače i upravo to nam obezbjeđuje jasan vid. Kada se pojavi refrakciona greška, svjetlo više nije fokusirano direktno na mrežnjaču i tada dolazi do oštećenja vida koje je povezano sa određenom refrakcionom greškom.

Šta uzrokuje astigmatizam?

Većina ljudi se rodi sa urođenim astigmatizmom, ali nauka još uvijek ne zna zašto je to tako i koji je glavni uzrok koji dovodi do pojave cilindar oka. Određena istraživanja su pokazala da se cilindar oka može pojaviti nakon povrede oka, operacije ili nekog drugog oboljenja oka.

Veoma rijetko se može desiti da stanje koje se zove keratokonus izazove atigmatizam zato što zbog ove bolesti rožnjača postaje tanja i u obliku čunja. Cilindar oka se ne može dobiti zbog čitanja pod slabim svjetlom, sjedenja blizu televizora ili gledanja u monitor.

Simptomi astigmatizma

Simptomi koji upućuju na astigmatizam su:

Zamagljen ili iskrivljen vid

Naprezanje očiju

Česte glavobolje

Problemi sa vidom noću

Vrste astigmatizma

Postoji pet različitih vrsta astigmatizma, a zajedničko im je to da se svjetlosni zraci spajaju i formiraju ne jednu nego dvije žarišne tačke i to stvara problem sa vidom.

Prva vrsta astgmatizma se naziva jednostavni kratkovidni astigmatizam ili cilindar oka u kome se svjetlost razdvaja u dvije žarišne tačke, jednu prije mrežnjače i jednu na samoj mrežnjači.

Druga vrsta se zove jednostavni hiperopski astigmatizam ili cilindar oka u kome svjetlost dolazi do dvije žarišne tačke, ali je jedna na mrežnjači, a druga je tačka fokusa koja bi trebalo da bude virtuelna i da se nalazi iza mrežnjače.

Treća vrsta je složeni kratkovidni astigmatizam ili cilindar oka gdje svjetlost dolazi do dvije tačke, a obje se nalaze ispred mrežnjače, ali na dvije različite lokacije.

Četvrta vrsta je složeni hiperopski astigmatizam ili cilindar oka u kome svjetlost dolazi do žarišnih tačaka koje bi trebalo da se nalaze na virtuelnom mjestu iza mrežnjače, ali na različitim virtuelnim lokacijama.

Konačno, peta vrsta se zove miješani astigmatizam ili cilindar oka gdje zraci dolaze do dvije tačke od kojih je jedna ispred mrežnjače, a druga iza mrežnjače.

Kako se postavlja dijagnoza za astigmatizam?

Kao i kod većina očnih oboljenja i simptomi astigmatizma se razvijaju prilično sporo i ponekad ih je teško prepoznati. Oftalmologa bi, svakako, trebalo da posjetite ukoliko primjetite promjene u vidu. Da bi se postavila dijagnoza cilindra oka potreban je kompletan očni pregled u sklopu koga će doktor testirati oštrinu vida, a pomoću posebnih alata će izmjeriti zaobljenost rožnjače.

Liječenje astigmatizma

U gotovo svim slučajevima astigmatizma, kontaktna sočiva ili dioptrijske naočale su ono što bi trebalo da pomogne, ali ako imate blagi oblik astigmatizma i nemate nekih problema sa vidom u tom slučaju vam možda neće biti potrebno ni jedno ni drugo.

Postoje dvije vrste tretmana za uobičajeni cilindar oka:

Korektivna sočiva, a to podrazumijeva kontaktna sočiva ili naočale, a najvjerovatnije je da će vam doktor propisati torična sočiva koja mogu prelamati svjetlost više sa jedne strane. Ukoliko je vaš oblik astigmatizma nešto ozbiljniji mogli biste dobiti tvrda gas-propusna sočiva tokom postupka koji se zove ortokeratologija. Ova sočiva se nose i za vrijeme spavanja i njihova glavna funkcija je da preoblikuju rožnjaču. Vremenom, kada se rožnjača preoblikuje, sočiva ćete morati nastaviti da nosite, ali ne toliko često kao na početku.

Astigmatizam ili cilindar oka se može liječiti i pomoću refraktivne hirurgije, tačnije laserske operacije pomoću koje se mijenja oblik rožnjače. LASIK je jedan od najčešćih zahvata koji se izvode kod astigmatizma, a da biste bili kandidat za ovu operaciju potrebno je da imate zdrave oči, da nemate nikavih problema sa mrežnjačom ili ožiljcima na rožnjači. Iregularni cilindar oka je veoma rijedak o občno se povezuje sa problemima rožnjače, prednjim dijelom oka, a jedan od primjera iregularnog astigmatizma je i keratokonus.

Tokom laserske operacije astigmatizma, laser se koristi za uklanjanje male količine tkiva na rožnjači kako bi se ispravila zakrivljenost prednjeg dijela oka. Drugim riječima, pomoću lasera, oko se oblikuje da više liči fudbalskoj, a manje ragbi lopti. Upravo to omogućava svjetlosti da se fokusira na mrežnjaču u samo jednoj tački i na taj način obezbjeđuje savršeno jasan vid.

Većina ljudi koji imaju astigmatizam, a ispunjavaju neke osnovne kriterijume se mogu podvrći laserskoj operaciji, a kod osoba kod kojih su refrekstivne greške prevelike (previsoka dioptrija) se laserska operacija ne može izvesti.

Nakon detaljnog pregleda, doktor će vam reći da li se dobar kandidat za lasersku operaciju oka i koja vrsta operacije je za vaš slučaj najpogodnija. To zavisi od vašeg opšteg zdravlja, debljine rožnjače kao i nekih životnih navika.

Na primjer, pacijentima koji su stariji od 55 godina i imaju cilindar oka se preporučuje operacija zamjene sočiva, a ne laserska operacija. Tokom operacije zamjene sočiva se uklanja prirodno sočivo i ugrađuje se vještačko koje se ponaša identično kao i prirodno i daje odličan vid na tri udaljenosti.

Laserska operacija oka je operacija sa veoma malim procentom rizika i milioni ljudi širom svijeta su korigovali vid upravo na ovaj način. Tehnološka dostignuća u medicini konstantno smanjuju broj nuspojava i ostalih mogućih komplikacija zbog čega je ova operacija među najsigurnijima.

Astigmatizam kod djece

Veliki broj novorođenčadi se rađa sa astigmatizmom koji obično nestane sam od sebe nakon prvog rođendana. Djeca kod kojih se problem sa vidom ne koriguje mogu imati problema u školi, a to može dovesti i do nekih drugih, pogrešnih dijagnoza. S obzirom na to da mala djeca nisu u stanju da kažu kako imaju problem sa vidom potrebno ih je što prije odvesti na redovan pregled kod oftalmologa, jer u većini slučajeva neki problem koji se mogu riješiti u ranom djetinjstvu, ukoliko se ne tretiraju, kasnije mogu stvoriti veće probleme.

Liječenje prirodnim putem

Iako se cilindar oka ne može korigovati prirodnim lijekovima postoje vitamini koje bi trebalo da unosite, a koji vam mogu pomoći da korigujete neke blaže oblike astigmatizma.

Vitamin A je inače odličan za održavanje zdravlja očiju i trebalo bi ga uzimati u većim količinama ako imate problem sa vidom. Prirodni izvori vitamin A su povrće poput kelja, mrkve i bundeve. Pored toga tu je i vitamin B koji se nalazi u ribi poput pastrmke, lososa ili soma, a sjajan izvor vitamina B su i jaja, govedina, piletina. Citrusno voće, bogato vitaminom C može biti sjajan dodatak vašoj ishrani za dobro zdravlje očiju, a pored u citrusima, vitamin C možete naći u tamnom, lisnatom povrću kao i u jagodama i paprici.

Vježbe za cilindar oka ili astigmatizam

Vjerovali ili ne, kod astigmatizma vam mogu pomoći vježbe koje će ojačati mišiće oka baš kao i sve druge mišiće u tijelu. Pored toga, ove vježbe će vam pomoći da:

Smanjite stress

Ojačate i opustite mišiće očiju

Kako raditi vježbe za cilindar oka?

Postavite palac iznad nosa pod uglom od 90 stepeni.

Pomjerajte palac u pravcu kazaljke na satu, do pozicije 12, zadržite 2-3 sekunde pa vratite u početni položaj. Palac sve vrijeme pratite očima.

Nakon toga pomjerite palace na poziciju broja 1, takođe zadržite par sekundi i vratite na početnu poziciju.

Pomjerajte palac za sve pozicije na satu.

Tokom vježbe, ne zaboravite da ravnomjerno dišete i pratite disanje.

