Istraživanje pokazalo da moždani udar česće imaju žene s određenim krvnim grupama

Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u SAD-u svakih 40 sekundi netko ima moždani udar, a svake četiri minute jedna osoba od njega i umre. U Hrvatskoj je moždani udar, kao i u Europi i svijetu, drugi uzrok smrti od kojeg je, prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u 2019. umrlo 6.137 osoba, odnosno 11,6 posto svih umrlih. Najstrašnije je, kažu iz Američkog udruženja za moždani udar, to što osoba prije moždanog često ni nema nikakve tegobe ni ‘znakove upozorenja’, no i ‘tihi’ moždani udar može biti koban. Ipak, bez na to je li tihi ili simptomatski, moždani se udar, napominju liječnici, spriječiti može u čak 90 posto slučajeva, a najvažniji je korak u prevenciji identificirati i razumjeti vlastite rizične čimbenike – među kojima je, čini se, i krvna grupa.

Tako je naime pokazalo nedavno istraživanje američkog Nacionalnog instituta za neurološke poremećaje koje kaže da su moždanom udaru najsklonije žene koje puše i uzimaju oralnu kontracepciju, a imaju krvnu grupu A, B ili AB (dakle sve osim 0). Istraživači su promatrali 350 žena koje su prije 50-e godine života doživjele moždani udar i podatke usporedili s 383 žene koje nisu imale moždani udar. Zaključili su da žene koje puše i uzimaju oralnu kontracepciju – a nemaju 0 krvnu grupu – imaju gotovo duplo veću vjerojatnost da dobiju moždani udar prije nego što uđu u peto desetljeće života.

Htjeli smo utvrditi povećava li krvna grupa rizik od moždanog udara među korisnicama oralne kontracepcije i čini se da da – rekao je glavni autor studije dr. Steven J. Kittner, inače profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Maryland. Isto tako, prema ovoj studiji žene koje puše i uzimaju oralnu kontracepciju bez obzira na krvnu grupu gotovo pet puta češće imaju moždani udar, dok one koje samo uzimaju oralnu kontracepciju moždani imaju triput češće od žena koje ju ne koriste. Ovo inače nije jedino istraživanje koje je pronašlo vezu između krvnih grupa i moždanih udara, a prema istraživanju iz 2011. godine muškarci i žene s krvnom grupom AB imaju 26 posto veći rizik od moždanog udara, dok žene s grupom B imaju 15 posto veći rizik od moždanog u usporedbi sa ženama s O krvnom grupom. – Jedan od razloga što je rizik od moždanog udara veći kod onih koji nemaju O krvnu grupu je to što su sve druge grupe sklonije stvaranju krvnih ugrušaka – Objasnila je jedna od voditeljica studije iz 2011, dr. Jo Ann Manson s preventivne medicine u bolnici Brigham za Best Life Online. CDC primjećuje da rizik od moždanog udara raste i s godinama pa se, kažu, šanse za moždani udar svakih deset godina nakon navršene 50.e gotovo udvostručuju.Kod žena mlađih od 50 godina najčešći su uzročnici rizika krvna grupa, pušenje i oralna kontracepcija, prenosi vecernji.

Facebook komentari