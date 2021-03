KARDIOLOG OBJASNIO KAKO PREPOZNATI BOLEST SRCA: 3 grupe su najugroženije, AKO SE JAVE OVI SIMPTOMI HITNO IDITE DOKTORU

“Nije nas iznenadilo istraživanje, ali ne treba razumjeti da je tri četvrtine ljudi umrlo zbog te upale. Sistemsko zapaljenje stiže i do kardiovaskularnog problema, iako je problem u plućima, postoji i afekcija krvnih sudova i srca”, rekao je on.

Dr Ristić je objasnio i šta tačno znači “pronaći” virus u srcu.

“Virus da bi napravio infekciju mora da ima receptore za koje se kači, oni su na raznim mjestima u organizmu, bolest počinje upalom pluća ali se može desiti da u sljedećim stadijumima trpi i kardiovaskularni sistem. Srčani mišić se upali, miokarditis se pojavljuje i kod preko 50 procenata pacijenata, razmjena gasova je ugrožena… Prvi znaci koji kreću gušenjem, zamaranjem, poremećajem srčanog ritma, signal su za odlazak kardiologu”, rekao je on.

“Miokarditis je bolest koja se prezentuje čitavim spektrom tegoba, od pojačanog zamaranja, mali preskok u srčanom radu, ali i srčana smrt. Teško se prepoznaje odmah upravo zato. To vam je kao sa kolima, mehanika znači da li se srce proširilo i oslabilo, a elektrika je važan dio, to je poremećaj ritma. Sportisti koji nisu svjesni da imaju upalu, gube svijest na terenu, zbog poremećaja sprovođenja signala. Veliki napori su miokarditisu zabranjeni”, rekao je on.

Jesu li skloniji upali oni koji su prije korone imali problem?

“Skloniji su oni koji imaju više receptora i oni koji imaju veću sklonost ka infekcijama i zapaljenskim reakcijama. Problem se najpre sagledava u vidu tegoba, rade se EKG, analize krvi, i dijagnoza se postavlja zaokruženim algoritmom. KCS ima tradiciju vrhunske dijagnostike i liječenja ovakvih pacijenata, sarađujemo sa vodećim svetskim centrima za zapaljenske bolesti srčanog mišića. Magnetna rezonanca, biopsija kod pacijenata koji imaju kliničku sumnju, i naravno laboratorija je tu”, rekao je on.

Poslije preležane korone, važno je prepoznati na vrijeme tegobe, ali kada ih nema, svakako bi trebalo ispratiti makar laboratorijske markere, rekao je on. prenosi Novi

