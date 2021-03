Otklanjaju bolove, liječe upale, prehladu, ekcem! Najjači antibiotici iz prirode čiste krv i detoksikuju!

Ukoliko ste u potrazi za prirodnim antibioticima, predstavaljmo vam nekoliko biljaka uz pomoć kojih ćete vrlo brzo detoksikovati organizam i ojačati imunitet. Imaju sposobnost suzbijanja upala u tijelu i djelotvorne su kada su u pitanju bakterije, gljivice, virusi, a jednako su dobre i u suzbijanju bolova.

Ehinacea

Ehinacea je poznata po sposobnosti suzbijanja upala i jačanja imuniteta. Jedna je od najčešće prepisivanih ljekovitih biljaka u sveijtu. Veoma je efikasna jer podstiče djelovanje bijelih krvnih zrnaca koje pomažu u suzbijanju upala u tijelu. Nova istraživanja pokazuju da ta biljka jača djelovanje bijelih krvnih zrnaca, a pomaže kod svih upala bez obzira da li su uzrokovane bakterijama, gljivicama ili virusima.

Upotrebljava se za površinske rane, čak i za liječenje ekcema. Djelotvorna je kod prehlada i gripa, sinusitisa, grlobolje, upale uha i mokraćnih puteva. Na koži pomaže kod uboda, čireva i opekotina. Najbolje je uzimati je kao tečni ekstrakt ili tinkturu. U tečnom obliku se lakše stiže do krvotoka.

Med

Med je nektar biljaka u cvatu, uključujući i ljekovito bilje poput ehinacee i maslačka. Dobro je poznato da med ima antimikrobna svojstva. Manuka mede je recimo veoma dobar za liječenje kožnih čireva i opekotina trećeg stepna. Djelotvoran je i u liječenju bronhitisa, astme, rinitisa i sinusitisa. Ta cvijetna dragocjenost sadrži mnoge hemikalije, uključujući organske kiseline, minerale u tragovima, antimikrobna jedinjenja, vitamine C, A i beta-karoten, kao i sve minerale B-kompleksa. Sadrži i visoku koncentraciju hidrogen peroksida i mravlje kiseline koji imaju antibakterijska svojstva.



Kako zapravo med deluje?

Kad se, na primjer, stavi na ranu poput dekubitusa, upija vodu iz rane, suši je i spriječava upalu. Spomenuta antimikrobna jedinjenja uništavaju sve mikroorganizme koji bi mogli da kontaminiraju ranu zbog čega je jedno od najefiksnijih sredstava za liječenje čireva nastalih od proširenih vena, dekubitusa i opekotina. Ako ga upotrebljavate spolja, potpuno njime prekrijte tretirano područje i zamotajte sterilnim zavojem pa zavoj mijenjajte svakog dana. Za oralnu uporabu uzmite kašiku meda triput na dan, a ako je upala akutna, možete uzimati po jednu kašiku svakog sata.



Bijeli luk

Bijeli luk je kao protuupalno sredstvo bio poznat još kod starih Grka, Rimljana i drevnih Egipćana. Upotrebljavali su ga za liječenje rana, umora, upala i tumora. U oba svjetska rata bijeli luk je spasio hiljade života spriječivši infekcije rana. Zdrobljenog su ga stavljali na rane.

Novija istraživanja pokazuju da sok bijelog luka može da uspori rast ili uništi više od 60 vrsta gljivica kao i više od 20 vrsta bakterija. Pokazao se odličnim i u smanjivanju holesterola u krvi te se proučavao zbog svojih antikancerogenih svojstava. Ulje bijelog luka ima antibiotska i antimikrobna svojstva. Nakon konzumacije ulje ulazi u probavni sistem i ulazi u krvotok.

Ulje čajevca

Antibakterijsko djelovanje čajevca nadaleko je poznato, i to zahvaljujući aromaterapiji. Ova australijska biljka djelotvorna je kod atletskog stopala, gljivične infekcije noktiju, herpesa, svih kožnih upala, uključujući akne, rane i opekotine, impetigo kao i u liječenju tvrdih i bolnih čireva. Pokazala se dobrom i u uklanjanju peruti. Za razliku od drugih prirodnih antibiotika, čajevac se nikada ne smije uzimati oralno jer može da uzrokuje ozbiljne nuspojave. Za gljivične upale upotrebljavajte 10-postotni rastvor barem mjesec dana, za bakterijske upale 5-postotni do 10-postotni, a za lice 5- postotni rastvor. Nanosite ga samo na zahvaćeno mjesto. Jedino se za nokte ulje čajevca može upotrebiti bez razrijeđivanja. Budući da je riječ o vrlo popularnom preparatu, pazite da ne kupite sintetičku, već prirodnu vrstu ulja. Čajevac je danas sastojak mnogih proizvoda, od sapuna i šampona do pasti za zube.

Žalfija i majčina dušica

Obje imaju jaka antiseptička svojstva i mogu se upotrebljavati za grgljanje kod grlobolja, uključujući i bakterijsku anginu. Oralno se mogu uzimati i za upale gornjih i donjih disaJnih puteva, a kod kožnih upala primjenjuju se spolja. Žalfija se preporučuje kao tečnost za ispiranje upaljenih desni i upaljene sluznice usne šupljine, a pomaže i kod afti. Majčina dušica je izvanredan lijek protiv kašlja. Kod produktivnog kašlja podstiče iskašljavanje, a suhi kašalj umiruje, piše “Srbija Danas“.

