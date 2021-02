Kako prepoznati i izliječiti dalekovidnost kod djece?

Da biste što bolje razumjeli dalekovidnost veoma je važno da razumijete kako normalno oko funkcioniše. Dva dijela oka su odgovorna za fokusiranje, a to su rožnjača i sočivo. Rožnjača je providni, prednji dio oka, a sočivo je struktura koja se nalazi unutar oka i mijenja oblik u zavisnosti od toga kako se oko fokusira na predmet.

Rožnjača i sočivo funkcionišu zajedno da bi savijali i prelamali svjetlost. To svjetlo se zatim fokusira na mrežnjaču koja se nalazi na zadnjem dijelu očne jabučice i prima vizuelne informacije koje šalje do optičkog nerva koji ih prenosi sve do mozga i to je način na koji mi vidimo sliku.

Uzroci dalekovidnosti

Savršeno oblikovano i zaobljeno sočivo dozvoljava nam da vidimo savršeno jasnu i fokusiranu sliku, ali ako je rožnjača drugačijeg oblika vaše oko neće fokusirati sliku na pravi način. Dalekovidnost ima razne stepene koji zavise od sposobnosti oka da se fokusira na predmete koji se nalaze u blizini. Ako jasno vidite samo predmete koji su jako udaljeni od mjesta na kom stojite to znači da ste ozbiljno dalekovidni.

Rožnjača koja je ravna može biti uzrok koji ukazuje na postojanje dalekovidnosti, a možete biti dalekovidni i ako je očna jabučica kraća nego što bi trebalo da bude jer to uzrokuje da se svjetlost fokusira iza mrežnjače, umjesto na samoj mrežnjači kako bi trebalo.

Isto tako dalekovidnost je u većini slučajeva nasljedna i ako su vaši roditelji imali ili imaju dioptriju plus sve su prilike da ćete je imati i vi ili vaša djeca.

Simptomi dalekovidnosti

U slučaju dalekovidnost trebalo bi da primjetite neke od sljedećih simptoma:

Problem da se fokusirate na objekte koji su vam blizu

Glavobolja

Simptom dalekovidnosti je i zamagljen vid

Umor ili glavobolja nakon obavljanja poslova koji zahtjevaju gledanje predmeta koji su u blizini su još jedan simptom dalekovidnosti. Na primjer rad za računarom ili čitanje knjige.

Ukoliko imate neki od ovih simptoma, a već nosite naočale za vid ili sočiva moguće je da će vam biti potreban novi pregled i novi recept.

Liječenje hiperopije

Kad je u pitanju liječenje dalekovidnosti koja nije staračka dioptrija postoje tri načina kako je možete liječiti, a to su: naočale, laserska operacija oka ili kontaktna sočiva. Nakon što vam oftalmolog potvrdi dalekovidnost poslije svih obavljenih pregleda, objasniće vam i koje su, za vas, najbolje opcije i zašto.

Dioptrija plus kod djece

Djeca se rađaju dalekovidna i kako rastu tako im se razvija i vid što znači da dalekovidnost opada sve dok u potpunosti ne nestane, do adolescentskih godina. Ukoliko dalekovidnost do tad ne nestane, sve su prilike da će dijete biti dalekovidno cijeli život. Sposobnost fokusiranja kod djece je veća nego kod odraslih i uglavnom je dovoljna da nadoknadi slabu dalekovidnost te omogući da dobro vide i predmeti koji su blizu. Uprkos tome ako se dijete mora baš potruditi da se fokusira na predmet može doći do naprezanja, a na poslijetku i do glavobolje.

Kako prepoznati dalekovidnost kod djece?

Djeca uglavnom nisu svjesna da imaju neki problem sa vidom i zato morate obratiti pažnju na znakove koji bi mogli ukazati na to da problem postoji. Ukoliko primjetite neke od sljedećih simptoma obavezno odvedite dijete na pregled kod oftalmologa:

Glavobolje

Endotropija – strabizam kod kojeg je jedno oko okrenuto ka unutra. Može se u potpunosti ili djelimično ispraviti.

Bol u očima, peckanje i suzenje koje podstiče dijete da trlja oči, žmirka ili mršti čelo.

Problem sa čitanjem i pisanjem.

Kad su djeca u pitanju nije uvijek neophodno ispravljati dalekovidnost. Najčešći tretman kojim se liječi dioptrija plus kod djece je optička korekcija naočalama. Ukoliko je dioptrija za uzrast djeteta jako velika i uzrokuje navedene simptome, u tom slučaju će korekcija biti neophodna. U zavisnosti od uzrasta djeteta i koliko je sposobno da sarađuje mogu se koristiti i kontaktna sočiva koju dijete može koristiti za sportske aktivnosti ili u slučajevima anziometropije, značajnoj razlici u gradaciji očiju.

Da li se dalekovidnost može liječiti prirodnim putem?

Jedan od najvećih problema kod stanja dalekovidnost ili jeste što ponekad dolazi bez ikakvih simptoma što znači da može proći dugo vremena da se uošte ne tretira. Iako su naočale, sočiva ili operacija jedine stvari koje će vam pomoći da bolje vidite postoje neke navike koje možete promijeniti, a koje će vam pomoći da utičete na uzroke nastanka dioptrije plus.

Za početak veoma je važno da u organizam unosite dovoljno vitamina i minerala, antioksidanata, masnih kiselina i da pijete dovoljnu količinu vode tokom dana.

Pored pravilne ishrane za zdravlje vaših očiju je veoma važno da se dovoljno odmarate tokom dana. Za razliku od ostatka tijela, oči rade non-stop. Ako vas noge zabole, sigurno ćete sjesti ili leći kako biste se odmorili, ako vas bole ruke, opustićete ih, ali kad su nam umorne oči mi uglavnom nastavimo da ih koristimo. I zato je veoma važno da tokom dana uzimate kratke pauze i jednostavno odmarate oči.

Dr William Bates je bio američki oftalmolog koji je osmilio vježbe za jačanje mišića očiju koje će vam, takođe, pomoći za zdravlje očiju.

Tokom prve vježbe potrebno je da dlanovim prekrijete oči, ali da ih prije toga protrljate kako biste ih ugrijali. Nakon toga stavite dlanove na oči da napravite potpuni mrak, ali da ne pravite pritisak na oči. Duboko udahnite, opustite se i koncentrišite se na tamu. Ovu vježbu ponavljajte svakog dana, najmanje 10 minuta.

Druga vježba podrazumijeva da se fokusirate na neki predmet koji je udaljen, to može biti drvo preko puta ili stolica koja se nalazi na drugom kraju prostorije. Nakon toga se njišite sa jedne strane na drugu dok vam je fokus konstantno na istom predmetu. Dok radite ovu vježbu veoma je važno da trepćete kako bi oči ostale vlažne.

Kad smo kod treptanja, ne zaboravite da trepćete kada radite neke stvari za koje vam je potreban poseban fokus, kao što je rad za računarom, jer treptanje rehidrira oko i daje mu privremeni odmor.

