NEVJEROVATNO DJELOVANJE: Pojedete li bijeli luk na prazan želudac, zapravo ste si učinili ovo! ShareTweetReddit

Učinak je mnogo jači.

Naučnici su potvrdili da konzumiranje bijeloga luka na prazan želudac povećava njegovu učinkovitost u smislu prirodnog antibiotika jer su bakterije otkrivene i ne mogu se obraniti od “strašnog bijelog luka”.

Bijeli luk sadrži oko 400 aktivnih sastojaka, bogat je vitaminima i mineralima kao što su adenozin, alicin, aminokiseline, biljna vlakna, biljne masti, vitamin A, vitamin B1 i B2, vitamin C, željezo, enzimi, eterična ulja, jod, kalij, kalcij, selen, sumpor i fosfor.

Redovnom uporabom češnjak potiče prokrvljenost i olakšava protok krvi, snižava povišeni krvni tlak i masnoće u krvi, kao i bolesti srca. K svemu, odličan je antioksidans.

U povijesti medicine, antibakterijska i antivirusna svojstva češnjaka itekako su poznata. Češnjak i njegovi sastojci podvrgnuti su brojnim istraživanjima koja su masovno dokazala njihovo djelovanje na infekcije uzrokovane bakterijama i virusima. Istraživanja potvrđuju i da češnjak ima značajna antikancerogena svojstva.

Redovito konzumiranje većih količina češnjaka smanjuje rizik od pojave mnogih vrsta raka, osobito raka rektuma i bubrega.

Ovo je tek nekoliko konkretnih slučajeva u kojima vam češnjak može biti od velike pomoći

Imate li na tijelu bradavicu ili sličnu izraslinu, stavite na to mjesto prerezani komadić češnjaka i zatvorite to mjesto flasterom. Ostavite preko noći i ponavljajte nekoliko dana dok bradavica posve ne otpadne.

Boli li vas uho, prokuhajte dva češnja češnjaka pa nekoliko kapi nakapajte u uho.

Pojedete li češnjak na prazan želudac, zapravo ste si učinili ovo:

Kod reumatskih bolova natrljajte prerezani režanj češnjaka na bolno mjesto, bol će popustiti.

Patite li od nesanice, navečer jedite salatu s češnjakom.

Bole li vas mišići, jedite češnjak, opušta mišiće.

Kako konzumirati češnjak bez neugodnih mirisa?

Ipak zbog problema s neugodnim mirisom koji ostaje uslijed konzumiranja svježeg bijelog luka, većina ljudi ga skoro nikada ne koristi sirovog. Bijeli luk najzdraviji je u sirovom obliku i to tako da se prije upotrebe na nekoliko minuta zgniječi ili isjecka te odstoji na zraku da bi se stvorili odgovarajući kemijski elementi , prije svega alicin, prenosi “Novi“.

Ovako pripremljen bijeli luk je najzdraviji ali stvara najviše neugodnog mirisa. Ipak pronašli smo i isprobali jedno dobro riješenje koje će vam omogućiti korištenje bijelog luka u sirovom obliku bez imalo neugodnog mirisa, prenosi portal zdravljebezdoktora.com.

Potrebno je naći domaći sitniji bijeli luk. Naglašavamo domaći jer smo preplavljeni velikim i “sumnjivim” bijelim lukom uvezenim iz Kine.

Ugrubo rukama ogulite cijelu lukovicu na češnjeve ili režnjeve. Izdvojite 2-3 sitna režnja i stavite ih u malo vode da odstoje desetak minuta. Nakon toga izvadite ih iz vode i jednostavno prstima ogulite kožicu koja će se lako skinuti s mokrog i natopljenog režnja. Nemojte koristiti nož jer je bitno da ne oštetite niti zarežete režanj. On mora ostati cijeli i netaknut što je ključ za korištenje bijelog luka bez mirisa.

Kada ste ogulili režnjeve popijte ih s čašom vode cijele baš kao što pijete tablete. Uradite to na prazan stomak najbolje barem 45 minuta prije jela. I to je sve.

Ovako korišten bijeli luk neće proizvesti nikakav miris, rastvorit će se u vašem organizmu i donijet će vam najveći dio korisnih svojstava. Mirisa neće biti niti malo niti taj, niti naredni dan. Isprobano je. Važno je da bijeli luk ne bude niti malo zarezan ili oštećen prilikom pripreme i guljenja. Također je važno da izaberete isključivo male lukovice i režnjeve kako vam ne bi zapeli u grlu prilikom gutanja. Režnjevi ne bi trebali biti veći od tableta ili kapsula. Naš domaći bijeli luk skoro uvijek je malih dimenzija, piše atma.hr.

Dovoljno je uzimati 1-2 mala režnja svaki dan, a vrijeme upotrebe prilagodite svom načinu života.

