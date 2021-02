8 načina da prepoznate ako imate loš zadah: Za neke od njih niste čuli, ukoliko ovo primijetite obratite se zubaru

Osim ako ne govorimo o halitozi, koja je kronični zadah iz usta i koja bi vas trebala poslati izravno zubaru ili liječniku. Pokušajte, na primjer, oblizati unutrašnjost zgloba i nakon toga njuškati. Ovo bi vam trebalo dati ideju o tome kako vaš dah miriše.

1. Poližite unutrašnjost zgloba i pomirišite ga.

Nakon što polizate unutrašnjost zgloba, pričekajte 5 do 10 sekundi, a zatim ga pomirisati. Ovo bi vam trebalo dati tačan osjećaj kako vaš dah miriše. Ako osjetite loš miris, to može biti zbog sumporne prevlake s vašeg jezika.

2. Prođite prstom blizu dna jezika.

Učinite to tako da prstom dodirnete stražnji dio usta. Ponekad se na krajnicima na stražnjem dijelu grla mogu pojaviti kamenčići prekriveni bakterijama i oni su možda odgovorni za loš miris. Nakon što se slina osuši, pomirišite prst.

3. Udahnite čistu čašu.

Uzmite čistu čašu i udahnite unutar nje. Nakon toga stavite istu čašu oko nosa i oštro udahnite. Miris koji osjetite trebao bi vam pomoći da procijenite vlastiti dah. Možete koristiti i plastičnu vrećicu bez mirisa. Pokušajte ga pronaći u svojoj kuhinji. Duboko izdahnite iznutra i nakon toga nanjušite.

4. Obrišite površinu jezika komadom gaze.

Poslije pogledajte gazu. Ima li žuto-prevlaku? To znači da postoji i miris koji je uzrokovan visokim nivoom proizvodnje sulfida. Ovaj test možete isprobati i na maramici.

5. Koristite kašiku.

Uzmite žlicu i ostružite njome zadnji dio jezika. Ostavite da se malo osuši, a zatim pomirišite. Trebali biste provjeriti i prevlaku koju ste uklonili s površine jezika.

6. Koristite strugač za jezik.

Ostružite sa stražnje strane jezika, a ako primijetite da je obloga na vašem jeziku bijelo-blijeda, to znači da se tamo skupilo puno ostataka hrane, bakterija ili mrtvih ćelija. Treba redovno čistiti jezik. Ako i dalje ne nestane u roku od nekoliko tjedana, obratite se svom liječniku. Ružičasti, bistri jezik pokazatelj je dobrog oralnog zdravlja.

7. Koristite zubni konac.

Odaberite konac bez mirisa za ovaj test tako da ne utječe na rezultat. Končićem između zuba – točno onako kako to radite tijekom vaše svakodnevne rutine – i poslije njuškajte. Ovo bi trebalo otkriti vaš vlastiti miris. Loš zadah može poteći i od hrane zaglavljene među zubima.

8. Obavite poseban test kod zubara.

Ako se ne osjećate ugodno s dahom ili čak ako idete samo na rutinski pregled, zatražite pomoć od svog stomatologa. On može izvesti test sa halimetrom, koji određuje nivo hlapljivog sumpornog jedinjenja (VSC) u ustima. Visok nivo znači prekomjerno razmnožavanje bakterija, bilo iz crijeva ili iz usta.

Vaš stomatolog može obaviti i organoleptički test, gdje testira dah kroz plastičnu slamku.

Uzroci neugodnog zadaha

Loš zadah se može dogoditi iz više razloga, od loše oralne higijene do bolesti desni i propadanja zuba. Ako ne koristite pravu četkicu za zube ili je ne mijenjate svaka 3 do 4 mjeseca, možete povećati šanse za razvoj halitoze. U nekim rijetkim slučajevima loš zadah može ukazivati ​​na neka osnovna zdravstvena stanja, zato posjetite liječnika ako se to nastavi.

Hrana je takođe važna. Ako slijedite dijetu s visokim udjelom proteina i ugljikohidratima, mogli biste iskusiti takozvani „devin dah“. To se događa zato što je vaše tijelo u stanju ketoze, metaboličkog stanja u kojem vaše tijelo razgrađuje ketone umjesto glukoze.

Ustvari ne možete reći da li imate loš zadah udišući ruke u rukama, što je vrlo popularan gest. Razlog je taj što loš zadah dolazi iz plinova koji nastaju na stražnjem dijelu vašeg jezika, a kada razgovaramo, odatle potječe naš miris. Ne događa se ovako kad puhnemo u ruke pa bismo mogli propustiti.

Jeste li već isprobali neku od metoda koje smo predložili? Da li znate za još nekoga koji je radio? Podijelite ih s nama i ostalim čitateljima, kako bismo svi mogli izbjeći neugodne situacije.

