PRIJE 3 DANA PRIMIO VAKCINU, jutros se oglasio DOKTOR KON: Evo šta je otkrio o PFIZEROVOJ VAKCINI

Epidemiolog dr Predrag Kon primio je Fajzerovu vakcinu protiv koronavirusa i izjavio jutros da se, kao i juče, dobro osjeća. rekao je da se dobro osjeća nakon vakcinacije.

– Apsolutno nisam imao nikakvu dilemu, poznato je o čemu se radi, to nema nikakvog uticaja na genom, to je informaciona RNK. Poznajem taj način, rađeno je ekstremno mnogo. Poslije tri nedjelje ću primiti drugu dozu. Dvije nedjelje poslije prve doze počinje proizvodnja antitela, nedjelju dana poslije druge doze ima 95 odsto atitela, tako tvrdi proizvođač – rekao je Kon.

Epidemiolog je istakao da ga je pogodila vest o smrti kriminologa Zlatka Nikolića, koji je preminuo od posljedica korona virusa.

– Ja sam ga ovdje kod vas sreo, i mene je ta vijest pogodila juče, ovo jeste bolest koja treba da se respektuje, do toga smo došli svi, bilo bi bolje da je suprotno, mi imamo oružje u ruci, sve će biti drugačije. Mi smo ti koji ćemo diktirati kojom brzinom, kad kažem mi, mislim čitav svijet, ali od nas će zavisiti kojom brzinom ćemo uspjeti da se vakcinišemo – poručio je on.

Upitan o novom soju korona virusa, dr Kon kaže da bi to bila značajna vest tek ukoliko bi se pokazalo da je prenošenje veće u svim delovima sveta.

– Nije istina da me baš ne tangira uopšte, prate se izmene virusa da bi se otkrilo na vreme. Tek ukoliko bi se pokazalo da je prenošenje veće u svim dijelovima svijeta, to bi bila značajna vijest, pitanje je koliki je potencijal. Jako je korisno što imamo naš genom koji je otkriven, uvijek ćemo moći da upoređujemo šta se dešava kod nas. Sad ne smemo da zabrljamo nigdje, da ne bismo imali ponovni porast. Važno je da izdržimo još otprilike mjesec cijeli, jasno se vidi da se spušta, pune su bolnice još uvijek, sad treba da vidimo da to počinje da popušta, ako sada napravimo grešku, ponovo će početi da raste sredinom januara – poručio je Kon i podvukao da je nerealno da se organizuje proslava Nove godine.

Da nisam optimista, davno bih napustio ovaj posao, poručio je epidemiolog.

– Mi imamo potpunog izgleda da izađemo iz ove situacije, tvrdo sam ubeđeni optimista u ovom trenutku. Za sledeću godinu, nema šanse da bude kao ova. 2021. biće u znaku nauke, pojaviće se i lekovi pored vakcina – podvukao je dr Kon.

