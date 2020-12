Znakovi koji pokazuju da je glavobolja povezana s covidom-19

Nedavno su istraživači otkrili da čak i glavobolja može biti rani znak koronavirusa te da su glavobolje najčešći neurološki simptom kod osoba oboljelih od covida-19. Liječnici još uvijek istražuju kako razlikovati običnu glavobolju od one koja je povezana s covidom-19

Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Headache and Pain malo je razjasnilo ovo pitanje. Istraživači s turskog sveučilišta u Istanbulu anketirali su 3.196 pacijenata koji nisu imali covid te 262 pacijenta zaraženih koronavirusom te su ih ispitivali o njihovim simptomima.

Otkrili su da postoji pet ključnih znakova koji pokazuju da je glavobolja kod osobe povezana s covidom-19, a ne sa stresom, migrenom ili nekim drugim bolestima.

1. Osjećaj pulsiranja u glavi

Pulsirajuća glavobolja znači da osoba osjeća udaranje, pulsiranje u glavi, a istraživači su primijetili da ovakav osjećaj glavobolje može biti povezan s covidom. Pojedine osobe izvijestile su da osjećaju i probadanje. Blaže glavobolje uglavnom nisu bile povezane s koronavirusom.

2. Glavobolja traje više od 72 sata

Studija je pokazala da su glavobolje koje traju najmanje 72 sata uglavnom posljedica covida-19. Više od 10% ispitanika koji su imali covid prijavili su da je glavobolja trajala najmanje 72 sata. S druge strane, to je prijavilo samo 4% ispitanika koji nisu imali covid.

Oni s koronavirusom mogu osjećati i napetost tijekom bolesti, ali tako uzrokovane glavobolje uglavnom su povezane s fizičkim naporom tijekom jakog kašljanja.

3. Imate i gastrointestinalne simptome

U studiji se navodi da su glavobolje izazvane covidom bole usko povezane i s anosmijom / ageuzijom, odnosno gubitkom mirisa i njuha te s gastrointestinalnim tegobama. Ako vam se glavobolja javlja uz jedan od ovih simptoma, ne bi bilo loše testirati se na covid-19.

4. Vaša glavobolja je otporna na lijekove protiv bolova

Ponekad će čak i glavobolja uzrokovana covidom reagirati na lijekove protiv bolova poput aspirina i acetaminofena. Međutim, istraživački tim primijetio je da postoji uska veza između glavobolje koja se opire učincima analgetskih lijekova i covida-19. Ako vam glavobolja i dalje traje unatoč uzimanju lijekova, to bi mogao biti rani znak koronavirusa, piše “N1“.

5. Glavobolje povezane s covidom češće se javljaju kod muškaraca

Dosadašnje studije utvrdile su da su muškarci izloženiji koronavirusu, a ovo istraživanje pokazalo je da su muškarci pozitivni na covid-19 češće prijavljivali glavobolje kao simptom bolesti nego žene koje su imale covid, prenosi Best Life.

Facebook komentari