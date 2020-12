Dr Goran Stevanović otkriva da ova dva simptoma ukazuju na tešku kliničku sliku: “Ako se ne javite doktoru, rizikujete i bolest se podmuklo pogorša”

Direktor Infektivne klinike dr Goran Stevanović rekao je da ne postoje ljudi koji su otporni na koronavirus, kao i da svi moraju da vode računa o tome kako se ponašaju i da poštuju mjere.

“Moj tok bolesti išao je onako kako smo očekivali. Ako uradite sve kako treba, veće su šanse da ćete uspješno preležati ovu bolest. Naravno, proces oporavka traje još tri sedmice ili i do mjesec dana“, kaže dr Stevanović.

Dr Stevanović navodi da nema otpornih na ovu bolest.

“To znači da svako može da se razboli, bilo da je zdrav ili ima i druge bolesti. Zatim, ako se ne javite ljekaru odmah, rizikujete da se bolest pogorša podmuklo. Kada se jave simptomi poput kratkog daha i teškog neproduktivnog kašlja, onda je to klinička slika koja će sigurno zahtjevati bolničko liječenje. Takođe, dešava se da ljudi zaborave da su imali bolest i ne poštuju savjete koje im se daju na otpustu. Tako rizikuju da im se kasnije jave komplikacije. Sve se svodi na to koliko ćemo imati poštovanja prema našem organizmu i dozvoliti mu da se oporavi od bolesti“, objašnjava Stevanović, prenosi “Žena“.

