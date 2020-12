Pandemijska trudnoća: Šta sve treba da znate ako ostanete trudni u toku trećeg talasa korona virusa

Prof. dr Snežana Rakić, načelnica Odjeljenja porodilišta GAK Narodni front, objašnjava kako da zaštitite sebe i svoju bebu.

Prema do sada objavljenim podacima, virus nije opasniji tokom samog toka trudnoće i na porođaju, jedino ako do bolesti dođe u manjoj gestaciji, kaže prof. dr Rakić.

P: Da li trudnoća povećava rizik od kovida-19?

Prof. dr Rakić: Dosadašnji podaci pokazuju da trudnoća ne povećava rizik od nastanka infekcije kovid-19, čak se smatra da utiče i protektivno u odnosu na ovu bolest.

P: Da li je virus opasniji tokom trudnoće?

Prof. dr Rakić: Prema do sada objavljenim podacima, virus nije opasniji tokom samog toka trudnoće i na porođaju, jedino ako do bolesti dođe u manjoj gestaciji, kao i kod bilo koje respiratorne infekcije. Smatra se da je smrtnost trudnica bila veća u toku epidemije svinjskog gripa H1N1.

P: Da li su trudnice sa gestacionim dijabetesom ili visokim krvnim pritiskom pod većim rizikom od komplikacija?

Prof. dr Rakić: Trudnice sa hipertenzijom i dijabetesom mogu biti pod povećanim rizikom od komplikacija nastalih infekcijom kovid-19, prije svega ukoliko su dijabetes i hipertenzija nastali prije trudnoće, odnosno ukoliko postoje kao hronične bolesti.

P: Može li trudnica prenijeti virus svojoj nerođenoj bebi?

Prof. dr Rakić: Smatra se da nema vertikalne transmisije sa majke na plod. Međutim, prema podacima britanskih autora, opisano je da su i novorođenčad oboljela od kovida, mada se to smatra pojedinačnim slučajevima.

P: Da li je sigurno za trudnicu da ide u prenatalne posjete ginekologu?

Prof. dr Rakić: Prenatalna njega je veoma važna. Zakon o zdravstvenoj zaštiti žena smatra da su u fiziološkoj trudnoći potrebna tri pregleda trudnice, i to u 12, 22. i 32. nedelji trudnoće. To je evropski standard i to je nešto čega se treba pridržavati, pa i tokom pandemije. Ukoliko je trudnoća visokorizična, pregledi mogu biti i češći, prema indikacijama. Smatram da čitanje rezultata, savjeti i konsultacije u nastaloj situaciji treba da se odvijaju putem video-linka kad god je to moguće. Radi sigurnosti i preglede trudnica treba racionalizovati i pridržavati se antiepidemijskih mjera nošenja maski i držanja fizičke distance.

P: Ako se trudnica razboli, čime može da se liječi, šta sme da pije za obaranje temperature?

Prof. dr Rakić: Ukoliko se trudnica razboli, može uzimati antibiotsku terapiju, antipiretike od kojih je najbolji paracetamol, kao i dosta vitamina C. Naravno, prije uzimanja bilo kakvih lijekova potrebno je da se obrati svom ljekaru.

4 SAVJETA

Smanjite šanse da se zarazite u trudnoći pomoću četiri jednostavne navike koje treba da usvojite:

1. ČESTO PERITE RUKE

Sapunom perite ruke najmanje 20 sekundi, naročito nakon dolaska spolja i prije nego što sjednete da jedete.

2. NOSITE MASKE

Pokrijte lice dok ste u javnosti i ostanite udaljeni najmanje dva metra od drugih ljudi.

3. INFORMIŠITE SE IZ POUZDANIH IZVORA

4. NE PLAŠITE SE BOLNICA

To je još uvijek najsigurnije mjesto za porođaj ako dođe do komplikacija. Bolnice preduzimaju sve mjere predostrožnosti da vi i vaša beba budete sigurni, prenosi “Žena“.

Facebook komentari