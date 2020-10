DOBRO POGLEDAJTE SVOJE RUKE, PRIMJEĆUJETE LI NEŠTO? Sve više ljudi kaže da im se zbog mobitela događa ovo

Neki korisnici društvenih mreža odnedavno tvrde kako im je način na koji drže mobitel u ruci izazvao deformacije na rukama. Naime, uvjereni su da imaju udubljenje na malom prstu jer njime pridržavaju mobitel.

“Imam ozljedu koja se može povezati s pametnim telefonom. Prst mi se udubio i ne može se ispraviti. Moram promijeniti način na koji držim mobitel”, napisala je jedna djevojka koja je u videu pokazala kako najčešće drži mobitel i kako joj sada izgleda mali prst.

Ihave an actual #iphone injury. My finger has bent & will not straighten. Need to change the way I hold my phone.

“Ako držite mobitel s malim prstom na dnu, primijetit ćete malu udubinu između gornjeg i donjeg zgloba”, dodala je.

Video je postao viralan, a djevojci su počeli javljati mnogi koji su uočili iste promjene na svom prstu.

Što kažu liječnici?

“Iako nema kliničkih dokaza koji ukazuju na to da pametni telefoni mogu značajno oštetiti mali prst, niti je to medicinsko stanje ili pojam, postoje razlozi za vjerovanje kako pretjerana upotreba mobitela može utjecati na mišićnu funkciju i oštetiti zglobove, posebno u području palca i zapešća”, rekla je liječnica Pareena Patel za Mirror.

“Primjerice, znamo da su ozljede koje nastaju kao rezultat ponavljajućeg naprezanja česte kod mišića i živaca koje pretjerano koristimo ili je riječ o pokretima koje često ponavljamo. Dakle, postoji mogućnost da ljudi koji često koriste pametne telefone dožive takvu promjenu na svom malom prstu. Neka su istraživanja pokazala da prekomjerna upotreba mobitela može uzrokovati bol u palcu i smanjiti pokretljivost ruke”, dodala je.

Dr. Pareena predložila je i nekoliko načina za ublažavanje boli u ruci te smanjenje rizika od ozljeda i bolova zbog korištenja mobitela.

Vježbe za ruke

“Ako imate problema s prstima, postoje lake vježbe kojima možete istegnuti mišiće i ublažiti bolove u zglobovima. Jedna od tih vježbi je uvijanje prsta. Stisnite ruku u šaku pa lagano otpustite i ispružite prste. Ponovite vježbu do pet puta dnevno uz pet ponavljanja”, savjetuje liječnica,prenosi Net.

Aleksandrova tehnika

Radi se o tehnici koja pomaže u poboljšanju mišićno-koštanih problema. Iako se obično koristi kod nepravilnog držanja, neki se principi mogu primijeniti kod bolova u rukama ili prstima te kod ukočenog vrata.

Uglavnom se svodi na pažljiviji pristup svakodnevnim aktivnostima, pazeći na to da nam one donose koriste, a ne štetu. Osim toga, ključno je shvatiti da je veza između vaše glave, vrata i kralježnice nužna za optimalno funkcioniranje tijela.

Isključite se

Ovo je najočitije rješenje, ali ‘detoksikacija’ od mobitela može vam pomoći da smanjite bolove u rukama. “Pokušajte odvojiti vrijeme u danu kada nećete koristiti pametni telefon, makar samo na pola sata. Ne samo da će to biti dobro za vaše tjelesno zdravlje, već i za mentalno. Druga je mogućnost da postavite mobitel da leži ravno na površini, kako ga ne biste morali držati u ruci”, predlaže dr. Pareena.

