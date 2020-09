Prirodne maske za lice: Pet sastojaka koje treba izbjegavati

Domaće maske za lice su jeftine i korisne za našu kožu, ali moramo biti jako oprezni oko sastojaka koje koristimo.

Ono što biste trebalo da provjerite prije nego što iskoristite bilo koji sastojak iz frižidera u njezi kože je da li o njegovoj korisnosti postapostoji stručna recenzija. To je najbolji način da se osigurate da namirnica neće da izazove neželjene reakcije kada dođe u kontakt sa kožom.

“Kada ljudi koriste sastojke ili namirnice, a da u potpunosti ne razumiju kako rade, rizikuju da iritiraju ili oštete kožu”, rekla je dermatologinja Eni Gonzalez za Insider, prenosi portal “Nova“.

Kiseline iz citrusa mogu uzrokovati opekotine

Limunska kiselina je sastojak mnogih voljenih proizvoda za njegu kože, poput hemijskih pilinga koji ujednačavaju teksturu kože. Hemikalija se takođe prirodno nalazi u soku od limuna i limete, koji mnogi ljudi koriste za razne maske za lice. Zato upotreba limunske kiseline direktno iz voća može biti opasna.

Prema Gonzalesovoj, svježi sok od limuna i limete, koji nisu formulisani za upotrebu na koži, mogu dovesti do hemijskih opekotina ako ste izloženi suncu.

“Zbog visoke kiselosti, limunska kiselina narušava prirodni nivo pH vaše kože, što rezultira iritacijom i hiperpigmentacijom”, rekla je. Proizvodi za njegu kože koji sadrže ovaj sastojak su bezbjedni, mada bi osobe sa osjetljivom kožom trebalo da ih izbjegavaju.

Zubna pasta neće pomoći protiv bubuljica

Možda najstariji savjet u vezi sa bubuljicama je da će ih isušiti i ukloniti zubna pasta. I to može da vam naškodi.

“Pasta za zube je formulisana za borbu protiv klica i bakterija koje žive u ustima, a ne na vašoj koži. Ljudi mogu preporučiti stavljanje paste za zube na bubuljicu kako bi se isušila, ali zapravo pasta može da izazove iritaciju, crvenilo, pa čak i ljuštenje, jer sadrži sodu bikarbonu i vodonik-peroksid, dva sastojka koja jako isušuju”, rekla je dermatologinja.

Ne koristite šećer i so za piling

Kako na brojnim kupovnim pilinzima piše da sadrže so, možda djeluje kao dobra ideja da jednostavno običnu so koristite za “domaći piling”.

Ali dermatologinja upozorava da to ne radimo, jer kristali soli ili šećera mogu da naprave male posjekotine na koži, koje se mogu inficirati.

Umjesto toga, bolje je očistiti kožu nježnijom metodom – kao što je sapun ili pjena za čišćenje.

Eterična ulja mogu da izritiraju kožu

Eterična ulja, tečna jedinjenja dobijena iz biljaka poput lavande i eukaliptusa, popularan su način da se doda miris prirodnim i domaćim proizvodima za njegu kože. Neka esencijalna ulja takođe imaju antioksidanse poput kofeina koji mogu smanjiti naduvenost, ili pepermint koji može da ubije bakterije koje uzrokuju akne.

Uprkos ovim prednostima, ova ulja takođe mogu dovesti do opekotina kože i alergijskih reakcija jer imaju snažno dejstvo. Budući da potencijalni negativni efekti nadmašuju pozitivne, bolje je da ulja potpuno preskočite.

Izopropil alkohol ne smijete da koristite kao toner

Ljudi sa masnom kožom često koriste tonik kao dodatni korak čišćenja kako bi uklonili višak bakterija sa kože. Neki su izopropilni alkohol smatrali opcijom koja je idealna za ovaj korak, jer je jeftin i lako dostupan. Poznato je i da alkohol ubija bakterije na rukama i drugim površinama.

Toner je tečnost nalik vodi kojom možete prelaziti preko kože kako biste uklonili nečistoće i bakterije i dodatno je hidrirali. Neki toneri sadrže alkohol u svrhu uklanjanja bakterija, ali dermatolozi kažu da on može oštetiti sloj kože, što uzrokuje prekomjernu proizvodnju ulja. Zbog toga je Gonzalez upozorila da se izopropil alkohol, uobičajeni kućni antiseptik, ne koristi kao toner.

