Bole vas dojke? Ovo je 10 mogućih razloga zašto se to događa

Bol se može pojaviti u različitima fazama života žene. Procjenjuje se da oko 70 posto žena pati od ovog poremećaja koji također može utjecati na emotivno stanje žene. Bol se može javiti u samo jednoj dojci, obje ili samo u pojedinom dijelu dojke.

Prema izvješću od strane “Breast Cancer Foundation“ bol u grudima podrazumijeva bilo kakvu bol, osjetljivost ili neugodu u području grudi ili okolnom tkivu, a pojaviti se može iz više razloga. Dodaju da bol u grudima, u većini slučajeva nije povezana s rakom dojke. Također, klinička bol u grudima nije povezana s većim rizikom od dobivanja raka dojke. Donosimo pregled mogućih uzroka boli u grudima.

1. HORMONI

Liječnica Sarah Cate pojašnjava kako je tkivo grudi jako osjetljivo na hormonalne promijene pa upravo oni mogu biti odgovorni za pojavu boli. Pa ako primijetite da su vam grudi osjetljive oko ovulacije, menstruacije ili u trudnoći, možete okriviti hormone.

Bolnost vezana uz ove promjene se obično javlja na svim stranama grudi, a određeni protuupalni lijekovi mogu pomoći. No ako ste trudni, obavezno se prije upotrebe lijekova posavjetujte s liječnikom.

2. IMATE CISTU

Ciste na grudima možemo opisati kao male vrećice pune tekućine a uzrokovane su estrogenom. One mogu biti bolne. Cista je na opip čvrsta definirana masa okruglog oblika, a na sreću u većini se slučajeva radi o benignim promjenama. Isto tako, ponekad nestanu same od sebe nakon nekoliko mjeseci. Ako primijetite promijene na grudima svakako se prvo obratite liječniku.3. IMATE VELIKE GRUDI

„Definitivno postoji poveznica između velikih grudi i pojave boli u grudima, a pacijentice koje imaju veće grudi često osjećaju pritisak kada uklone grudnjak“, navodi dr. Cate. Pretpostavka je da se radi o mišićima i činjenici da velike grudi, zbog težine, povlače prema trbuhu pa to istezanje može uzrokovati bol. Ako osjetite nelagodu prilikom treninga i novi grudnjak ne pomaže, ponekad je estetska operacija ono što može olakšati ovaj problem.

4. PIJETE PREVIŠE KAVE

Jutro započinjete kavom, čaj pijete poslijepodne a za desert čete pojesti čokoladu? Kofein može utjecati na promjene u hormonima i tako doprinijeti pojavi boli u grudima. Neki će liječnici čak preporučiti, ako imate bolne grudi, da umanjite konzumaciju kofeina kako bi se simptomi umanjili.

5. KONTRACEPCIJSKE PILULE

Spomenuli smo kako promjene u hormonalnoj slici mogu uzrokovati bol u grudima. Dr. Cate napominje da će se bol javiti kod nekih žena koje upotrebljavaju hormonsku terapiju.

Ako vas bol ometa u obavljanju dnevnih aktivnosti, svakako se posavjetujte s liječnikom o mogućoj promjeni terapije.

6. OZLIJEDILI STE SE

Ponekad bol u grudima uopće nije vezana za grudi pa izvor boli ustvari može biti i negdje drugdje u tijelu. Na primjer mogli ste na treningu joge raditi neki novi pokret i istegnuti prsne mišiće pa vam se može učiniti da vas bole grudi. Ustvari, bol u leđima, vratu ili ramenima može se osjetiti kao bol u 7. GRUDI SU VAM SE POVEĆALE

Nova ste majka? Otprilike dva do 5 dana nakon poroda u grudima se stvara više tekućine tj. Mlijeka što će uzrokovati povećanje grudi i može biti uistinu neugodan osjećaj. Ako dojite, činite to što dulje i češće jer može pomoći kod olakšavanja boli. Nosite odgovarajuće grudnjake i koristite hladne obloge kako bi si pomogli,piše Ordinacija

Shutterstock

8. LOŠ POLOŽAJ BEBE PRI DOJENJU

Pravilno dojenje će vas riješiti puno problema, a ako beba ustima uzima samo bradavicu a nije prislonjena na areolu, to može biti neugodno za vas jer može uzrokovati bol na bradavici ali i oštećenje.

9. IMATE MASTITIS

Ako ste nova majka sigurno ste čuli za ovaj proces kojeg karakterizira upala tkiva dojke. Uzrok mastitisa u prvim tjednima dojenja najčešće nisu bakterijske, niti bilo kakve druge infekcije, nego zastoj mlijeka, odnosno slaba prohodnost izvodnih kanala pojedinih režnjeva mliječne žlijezde. S obzirom na to da se u tim dijelovima nakupi mlijeka, to izazove jaku reakciju organizma koja se manifestira kao bol, crvenilo te visoka temperatura. O tome porazgovarajte s liječnikom.

10. U RIJETKIM SLUČAJEVIMA MOŽE SE RADITI O KARCINOMU

„Bol u grudima se obično povezuje s karcinomom kada je on jako veliki“, napominje dr. Cate. Iako je rijetko, ako osjetite bol i promjene u grudima koje ne možete nikako pojasniti, svakako se posavjetujte s liječnikom.

