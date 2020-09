Prvi simptomi kamena u žuči, može biti kobno: Ne ignorišite

Što su žučni kamenci?

Žučni kamenci su kristali u žučnom mjehuru ili žučnim vodovima koji nastaju iz žuči, ukoliko ona sadrži više kolesterola, no što ga može razgraditi. Kolesterol postaje netopiv i taloži se, stvarajući žučne kamence. Drugi uzrok nastanka žučnih kamenaca je nepotpuno pražnjenje mjehura.

Žučni kamenci su češći kod žena, a faktori koji utječu na njihov nastanak su pretilost, genetika, loša prehrana i starija životna dob, piše “RTL“.

Simptomi žučnog kamenca

Potrebno je oko osam godina kako bi se razvili simptomi žučnog kamenca. Najčešći simptom žučnog kamenca je nepodnošljiva bol koju karakterizira nagla pojava, isprekidanost i oštrina, a takva vrsta boli naziva se bilijarna kolika.

Pojavljuje se u predjelu srednjeg ili gornjeg desnog dijela trbuha, može se širiti prema desnom pazuhu i traje nekoliko sati. Može biti popraćena povišenom tjelesnom temperaturom, groznicom i povraćanjem.

Simptomi žučnog kamenca ostaju nevidljivi sve dok on stoji u žučnom mjehuru, no kad se krene kretati i začepe žučni vod, dolazi do bolova.



Liječenje

Osobe koje imaju kamence u žučnom mjehuru koji im ne uzrokuju bolove, ne trebaju liječenje. No ukoliko bolovi postoje treba pripaziti na prehranu i izbjegavati masnu hranu.

Ako ta vrsta dijete ne pomogne, liječnik će predložiti kirurško uklanjanje žučnog mjehura ili otapanje i mrvljenje žučnih kamenaca.

Ukoliko žučni kamenac završi u žučnim vodovima, može izazvati komplikacije te je potrebno njegov uklanjanje. To se čini kirurški zahvatom ili endoskopskom retrogradnom kolangiopankreatografijom (ERCP) koja je učinkovita u 90 posto slučajeva.

