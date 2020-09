Jedan od čestih pratilaca koronavirusa je Telogen efluvijum: Izgleda ovako, a nije jedini neuobičajen pokazatelj infekcije

Od početka pandemije pa do danas, o virusu se saznavalo nešto novo praktično iz dana u dan, tako je danas sastavljena lista čestih pratećih sindroma kovida-19.

MAKULOPAPULARNI OSIP

Makulopapularni osip je karakterističan za virusne infekcije kao što je rubela, sa crvenim ispupčenjima na crvenkastoj koži.

CRVENE BEONJAČE

I ovo je jedan od češćih pratećih simptoma kovida, kao i konjuktivitis.

KOVID PRSTI

Još jedan čest pratilac infekcije su takozvani kovid prsti koji mogu da se jave na rukama ili nogama. Često se javlja bol i svrab, a ovaj simptom dešava se pri sredini ili kraju infekcije.

Ljubičasta “mrežica” na koži

Ovo se dešava uslijed pucanja kapilara, a uglavnom se dešava starijim pacijentima.



Telogen efluvijum

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 9, 2020