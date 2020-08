Pet savjeta koji će vam pomoći izbjeći koronavirus u zatvorenom prostoru

Dobra ventilacija je ključna, a pet je glavnih razloga za to.

Ako je zagušljivo, napustite prostoriju

Ako uđete u prostoriju i osjetite ustajali zrak, to znači da postoji neki problem s ventilacijom. Ako nema dovoljno svježeg zraka rizik od zaraze koronavirusom se povećava. Najnovija istraživanja pokazala su kako se u skučenim prostorijama virus može prenijeti i putem zraka, upravo jer čestice virusa ostaju u zraku.

Prema propisima o radnom mjestu koji su vrijedili prije pandemije, svatko bi trebao dobiti 10 litara svježeg zraka svake sekunde, a to je sada važnije nego ikada prije.

– Ako je prostorija zagušljiva, samo se okrenite i otiđite. Cirkulacija svježeg zraka je ključna – kaže dr. Hywel Davies, tehnički direktor ovlaštene institucije inženjera građevinskih usluga.

Pogledajte klima uređaj

Klima uređaj je dobrodošao tokom vrućih dana, kako u uredima i trgovinama, tako i u domu. No, obratite pažnju na vrstu klima uređaja.

Najjednostavniji je vitki bijeli okvir postavljen na zidove ili stropove, poznat kao split klima uređaj. Takav klima uređaj povlači zrak iz prostorije, hladi ga i zatim ga ponovno izbacuje. Drugim riječima, recirkulira zrak.

Ovo ne predstavlja problema ako dolazite samo u kratku posjetu, no može biti rizično ako u toj prostoriji provodite duže vrijeme.

Studija jednog kineskog restorana okrivila je ovu vrstu klima uređaja za širenje virusa. Jedan kupac bio je zaražen, ali to nije znao jer još nije razvio simptome. Naučnici smatraju kako je taj gost širio virus dok je razgovarao i disao, a zbog vrtložnih zračnih struja širio se po cijeloj prostoriji. Posljedica toga bilo je još devet zaraženih osoba.

Omjer svježeg zraka

Koliko svježeg zraka možete dobiti u modernoj zgradi sa zatvorenim prostorima? U takvim zgradama oslanjate se na ventilacijski sistem u kojem se ustajali zrak izvlači iz prostorija i cijevi do jedinice za upravljanje zrakom, često na krovu. Tamo se svjež zrak može uvući izvana i pomiješati sa zrakom iz prostorija prije nego se pošalje u zgradu.

S obzirom na epidemiju, izuzetno je bitno imati što veću količinu svježeg zraka. Što je više svježeg zraka, to je manja šansa za udisanje virusa koji cirkulira zgradom, piše BBC.

Provjerite ima li virusa u filterima

Moderni sistemi za ventilacije imaju filtre, no ni to nije garancija sigurnosti. U SAD su istraživači Sveučilišne bolnice za zdravstvo i nauke u Oregonu otkrili da su tragovi koronavirusa zarobljeni u filterima klima uređaja, no neke čestice su ipak prošle i kroz njih.

Profesor Kevin van den Wymelenberg, koji je vodio istraživanje, vjeruje da uzimanje brisa s filtera može pomoći u otkrivanju je li netko zaražen u zgradi.

U Južnoj Koreji, u call centru na 11. spratu poslovne zgrade, jedna je osoba zarazila više od 90 ljudi. Da su filtri provjeravani češće, prisutnost virusa možda bi bila uočena i prije.

Pazite se propuha

Bilo koji stručnjak s ovog područja reći će da je svjež zrak ključan, no ni to nije tako jednostavno.

Nick Writh dizajnirao je trkačke automobile Formule 1, a sada savjetuje supermarkete i tvrtke za preradu hrane kako upravljati protokom zraka kako bi ljudi bili sigurni.

Ono što njega brine jest da ako zaražena osoba sjedi pored otvorenog prozora, širit će virus u smjeru zraka koji ulazi kroz prozor, odnosno zbog takvog cirkuliranja zraka mogao bi zaraziti i druge.

– Ako otvorite prozor, kamo ide zrak? Ne želimo da ljudi imaju izravnu liniju tog strujanja zraka.Više svježeg zraka općenito je bolje, ali ako struji vodoravno i sadrži čestice virusa, to bi moglo imati neželjene posljedice- kaže on.

No, profesorica Cath Noakes se ne slaže s tim te navodi da je, dok virus cirkulira zrakom, a kroz prozor ulazi novi, svježi zrak, manji rizik.

S obzirom na to da je riječ o relativno novom virusu, ne iznenađuje to što postoje nesuglasice i oprečna mišljenja jer još uvijek je puno nepoznanica.

