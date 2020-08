Dr Kon otkrio otkad je korona virus prisutan u regionu: Evo kada je najvjerovatnije počela epidemija

Nakon izjave kineskog državnika da je Kina prva prijavila korona virus, ali da to ne znači i da ovaj virus potiče iz Kine, njegovu izjavu je u Jutarnjem programu RTS-a prokomentarisao dr Predrag Kon.

“Svjetska zdravstvena organizacije je još u decembru 2019. obaviještena o koroni i poslije toga je radila sa kineskim stručnjacima na otkrivanju izvora i puta prenošenja, pa ga do kraja nije otkrila. Početak je najvjerovatnije bio i nešto ranije nego što se bilježi, mislim da je na mjestu to razmišljanje, ali sigurno će biti još rasprave jer to zadire ne samo u naučna istraživanja, već i u politiku, ali i odgovornost. Odgovornost rada na svim biološkim agensima je jako dobro poznata svima koji na tome radi, oni su vrlo dobro svjesni o kakvoj je odgovornosti riječ,piše Ženablic.

