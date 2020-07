Svi se žale da NE MOGU DA DIŠU POD MASKOM, a stručnjak konačno objašnjava u čemu je stvarno problem: “Ovo morate da uradite da bi vam bilo lakše”

Psiholog Mirjana Nazor za hrvatski portal “Večernji” rekla je da je u pitanju subjektivni utisak ljudi koji nose maske.

“Kod nekih ljudi to što imaju nešto preko lica i usta zaista izaziva nelagodu, nervozu, pa čak i osjećaj gušenja. Ali taj osjećaj nelagode je samo u našoj glavi. Mnogi se sad pitaju zašto moraju da ih nose i da li su im potrebne. Kad bismo bili svjesni koliko je važno da štitimo sebe i svoje bližnje, onda bismo te maske lakše podnijeli“, kaže Mirjana Nazor.

Kako savjetuje psiholog svako sebi može da kaže: “U redu, nije mi to neprijatno, nedostaje mi vazduh, čini me to nervoznim, smeta mi, gnjavi me, ali podnijeću to jer ona druga nevolja je mnogo veća i gadnija“.

Mirjana Nazor kaže da je neophodna autosugestija jer ako se neko razboli, kako objašnjava psiholog, teško bismo sebi to oprostili.

“Ako djeci objasnimo zašto je to važno i ona će shvatiti. A kako bi njima nošenje maski bilo lakše i prihvatljivije, možemo sa djecom da organizujemo kod kuće pravljenje platnenih maski i da ih oni ukrase kako žele. Samo da oni budu ponosni i sretni što su masku napravili“, dodaje Mirjana Nazor.

Za kraj psiholog ističe da i sama osjeti da joj maska smeta, ali da sebe uvijek uvjeri sa riječima – izdrži još malo, obavi šta imaš u radnji i onda si mirna jer nije to tako strašno.

Stručnjaci su u nekoliko navrata dokazali da zaštitne maske ne dovode do gušnja ili smanjenog dotoka kiseonika u organizam, prenosi “Žena“.

