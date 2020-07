Milica Budimir: “Krvna slika mi je bila školski primjer, u torbi uvijek nosim gel za dezinfekciju, a onda sam oboljela od korone”

“Ponekad se više iscrpim od posla i onda dođe do pada imuniteta, kao što se to desilo neposredno prije nego što sam saznala da sam pozitivna na kovid”, kaže poznati fitnes trener Milica Budimir koja je 27. juna saznala da ima korona virus, prenosi “Žena“.

Ono što je, kako kaže, iscrpjelo njen organizam bila je jaka gnojna angina zbog koje je uzimala antibiotike. A mjera se pridržavala, posebno dok je bila u Banajluci gdje je rođena i gdje žive njeni roditelji. Poštovala je pravila prije svega zbog majke i oca, ali i klijenata, kao i svih ostalih ljudi u svom okruženju i naravno, zbog sebe. U ovom gradu u BiH tada je nošenje maski bilo zakonska obaveza. Po povratku u Beograd izbjegavala je velike grupe ljudi.

“Poznata sam u društvu kao neko ko godinama unazad u svakoj torbi i u automobilu nosi gel za dezinfekciju ruku, higijena mi je uvijek na visokom nivou, ali sam očigledno negde napravila propust”, priča Milica Budimir kojoj su se prvi simptomi kovid-19 javili pijre nešto duže od 15 dana.

“Sjećam se da sam se tog dana osjećala čudno, blago dezorijentisano, a onda se do kraja dana javio bol u mišićima, leđima i naposljetku temperatura koja je išla od 37 do 39”, nastavlja Milica.



“Nisam bila u kontaktu sa zaraženom osobom, makar da ja to znam”

Fitnes trener dodaje da poznaje više osoba koje su ili zaražene ili su se borile sa virusom, kako u Banjaluci tako i u Beogradu.

“Istina je da nisam bila u svjesnom kontaktu sa nekim ko je zaražen i smatram da ne postoji krivac. Jednostavno virus je otišao predaleko, mnogo je i asimptomatičnih slučajeva. Iskreno to mi nije bilo važno ni u prvom momentu, više sam brinula da ja nikoga ne zarazim. Od prvog momenta fokus mi je bio i na mom zdravlju”, ističe.

Testirala se trećeg dana nakon pojave prvih simtoma. Test je, dodaje, potvrdio ono što je slutila, a i što joj je ljekar nagovijestio na pregledu, jer su svi njeni simptomi ukazivali na kovid-19: od bolova u tijelu i plućima, kratkog daha do gubitka čula ukusa i mirisa.

“Nema mjesta za paniku. Znate da ste pozitivni i preostaje vam da sebi, koliko god je to moguće, olakšate trenutnu situaciju. Ono što je mene smirivalo u svemu jeste to što sam daleko od svojih roditelja i što sam od starta znala da ne mogu njih da ugrozim. Takođe, uvijek sam za pozitivne misli. Toliko da su se moji najbliži, a čak i moji pratioci na društvenim mrežama šalili na moj račun i govorili da sam, inače, toliko pozitivna osoba, da je bilo nemoguće da ne budem pozitivna i na kovid-19, a svakako da malo humora u stresnim situacijama dobro dođe”, nastavlja Milicu koju na Instagramu prati 76, 8 hiljada ljudi.

“Vjerujem da je najgore prošlo”

Milica se posljednjih pet dana više ne bori sa povišenom tjelesnom temperaturom, osjeća se dosta bolje, a i dalje uzima terapiju. Isitče da su joj se čula ukusa i mirisa vratila 50 posto.

“Kako doktor kaže, a naravno i sama vidim da će to da bude duži oporavak. Potrebno je određeno vrijeme da se pluća regenerišu. Jako brzo se umaram. Moram sada da ojačam imunitet. Vjerujem da će sve biti odlično i da ću sve ružno zaboraviti, potrebno je samo malo strpljenja”, kaže.

Govorila je sebi ranije da joj treba odmor i da “jednostavno ne radi ništa”, ali izolacija nije ono na šta je mislila.

“Pogledam neki film, čitam knjigu, prošetam po stanu. U konstantnom sam kontaktu sa porodicom i prijateljima. S obzirom na to da sam u Beogradu, svjesna sam da mnogo brinu jer nisu ovdje da učine nešto za mene. Nažalost, trening će još da sačeka, ali moram da priznam da mi mnooogo nedostaje, da jedva čekam da se vratim vježbanju, poslu i svim ostalim aktivnostima”.

Ističe da vjeruje da je za nju ono najgore prošlo.

“Bila sam juče na kontrolnom testu, trenutno čekam rezultate i razmišljam pozitivno kako će rezultati biti negativni”, poručuje.

Kako izgleda psihološka borba sa koronom

“Kada zdravog čovjeka zatvorite u stan na 15 dana, nije mu svejedno, a tek da leži danima sa visokom temperaturom… Pored svega, brinete i o bliskim ljudima koji su takođe pozitivni i u teškom su stanju. Sigurno je da postoje mnogo teže bolesti i situacije od korona virusa, ali u datom momentu svakome je njegov problem najveći”, opsuje Milica psihološku borbu sa koronom o kojoj, dok vodi bitku sa njom, kaže sljedeće:

“Svjesni smo svi da moramo da živimo dalje, da radimo i stvaramo, ali očigledno pod novim okolnostima i pravilima. Mnogo je važno da se čuvamo i štitimo, sebe i svoje najbliže. Ljudi sa nekim drugim oboljenjima završe na onaj najgori mogući način. Ali hajde da i za kraj ovog razgovora budemo pozitivni i nadamo se da će, što prije, uskoro sve ovo biti “juče” da će neki naš razgovor u budućnosti biti zbog mnogo ljepše teme, sa mnogo smijeha i radosti”.

Facebook komentari