Zdrave i alkalne namirnice koje smanjuju rizik od brojnih zdravstvenih problema: Sprječavaju rak, pretilost i bolesti srca

Višak tjelesne težine i pretilost postali su jedan od najčešćih problema u modernom društvu.

Nacionalni savjeti o pregledu zdravlja i prehrane (NHANES) (2009-2010) pokazali su da: “Oko 69% odraslih osoba ima višak kilograma ili je pretilo – više od 78 miliona odraslih Amerikanaca smatra se pretilim.

Djeca također imaju veću kilažu. U posljednjih 30 godina pretilost u dječjoj dobi više je nego udvostručena u dobi od 2 do 5 godina, gotovo je utrostručena među mladima od 6 do 11 godina i više je nego utrostručena među adolescentima u dobi od 12 do 19 godina.”

Dugoročna stopa uspjeha liječenja pretilosti je neodređena, zbog čega svake godine imamo nove dijete i tretmane za gubitak težine, zajedno s industrijom gubitka težine od milijardu dolara. Glad je vrlo moćna. Možete je ignorirati nekoliko dana ili sedmica ili mjeseci ili služiti se trikom i piti puno vode ili šetati, ali je vrlo teško zanemariti je trajno– kaže dr. David Ludwig, endokrinolog i nutricionist na Harvard School of Public Health.

Stoga, ako se borite s kilogramima, možete prekinuti brojanje kalorija jer imamo mnogo učinkovitiji način za postizanje ovog cilja.

Uključite samo sljedeću hranu u prehranu i uskoro ćete početi skidati više kilograma i smanjiti rizik od brojnih zdravstvenih problema, uključujući rak i bolesti srca. Ta hrana je bogata bitnim hranjivim tvarima i vlaknima, koji će pružiti osjećaj sitosti.

Brokula, cvjetača, kupus

Ovo povrće ima vrlo malo kalorija, ali ima puno hranjivih tvari, piše Simple capacity.

Naranča, mandarina, grejp

Budući da su puni vlakana, vitamina C, kao i flavonoida, ti plodovi pomažu u procesu sagorijevanja masnoća i potiču metabolizam.

Krastavac

Krastavci imaju vrlo malo kalorija, ali su bogati hranjivim tvarima i vodom pa su nevjerojatno učinkoviti kada pokušavate izgubiti višak kilograma.

Salata

Zelena salata će opskrbiti ​​tijelo s brojnim hranjivim tvarima i pomoći probavi.

Bobice

Sve bobice, a osobito brusnice, izvrsne su za gubitak težine, bogate su vitaminom C i spojevima koji ubrzavaju metabolizam.

Ananas

Ananas je bogat magnezijem, vitaminom C, kalijem i drugim hranjivim tvarima, bromelainom, koji sprječava upale, pojačava imunološki sustav i ubrzava metabolizam.

Jabuke i šljive

Jabuke imaju vrlo malo kalorija i bogate su vlaknima, dok su šljive pune vitamina C i kalijem, koji ubrzavaju metabolizam.

Repa

Repa regulira razinu šećera u krvi i prirodno stimulira izgaranje masti.

Dinja

Dinja podupire proces mršavljenja, budući da je puna vode i esencijalnih hranjivih tvari.

Banane

Banane su izvrsne kada pokušavate izgubiti kilograme jer reguliraju razinu šećera u krvi, pomažu probavi i podupiru zdravlje srca.

Tikvica

Konzumacija tikvica će vam pomoći u poboljšanju zdravlja crijeva i regulirat će omjer vode i soli u vašem tijelu.

Imaju vrlo malo kalorija, tako da ih možete slobodno jesti kad god želite.

Patlidžani

Šoljica patlidžana na žaru ima samo 24 kalorije, što ih čini savršenim dodatkom vašoj prehrani.

Celer

Celer se sastoji od 95% vode, snažan je diuretik i pomaže u procesu mršavljenja.

Kokice

Prosječna porcija kokica sadrži samo 31 kaloriju pa je savršeni niskokalorični snack!

Stoga povećajte unos ovih namirnica i ubrzo ćete primijetiti velike promjene na vašem tijelu,piše Aura

