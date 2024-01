Sok koji čisti limfni sistem

Limfni sistem je važan dio imunog sistema. Njegova funkcija je da zaštiti tijelo do virusa i bakterija. Oni se neutraliziraju u limfnim čvorovima i sprječavaju ulaženje u krvne žile.

Kada je limfni sistem u dobroj formi, cijelo tijelo radi kao sat.

Pretilost i nedostatak određene fizičke aktivnosti uzrokuje zastoj limfe u različitim limfnim čvorovima. Zbog toga, u međustaničnim prostorima se nakupljaju otpadne tvari životne aktivnosti stanica (dijelovi razbijenih lipida, proteina, toksini i tako dalje), pa se čak postupno formira višak vlaknastog vezivnog tkiva (liječnici taj proces zovu „ fibroza“). Te stanice počinju jednostavno trunuti – nastaju onkološke bolesti, hipertenzije, alergije i drugo.

Prvi kanal za izbacivanje limfe u tijelu je vagina i uretra. Sve što je povezano sa sekretima žena i muškaraca signalizira da nešto živi u tijelu i limfa toga nekoga jede, cijenom vlastitog života i eliminacije. Drugi kanal su crijeva u kojima se nalaze deseci tisuća malih limfnih čvorova.

Kroz znoj i pazuh tijelo izbacuje i do 50% otrova. Sada ljudi koriste dezodoranse, od kojih se osoba ne znoji do 24-48 sati. Ne znoje se ispod pazuha, ali znoje se dlanovi.

Čelo se ne treba znojiti. Ako je ispod pazuha začepljeno, cijela površina tijela se znoji. To ukazuje na drugi stupanj povrede i kontaminacije limfnih čvorova. Lice bi trebalo biti relativno suho, dok bi ispod pazuha trebalo teći jer se tamo nalazi snažan znojni kanal, dok ih na licu nema toliko puno.

Žlijezde slinovnice su najmoćniji organ za detoksikaciju. Kroz slinu se izbacuje do pola litre toksičnog sputuma. Ako djetetu curi slina na jastuk to ukazuje o dugoročnim problemima limfnog sustava. Djeca se ne bi trebala znojiti čak i na temperaturi od 30° C. Njihov sustav znojenja je slabo razvijen. Ako se djetetu znoji glava noću, onda je bolesno. Kod djece sve mora uvijek izlaziti kroz bubrege i crijeva.

Upala zglobova je oštećenje limfnog sustava. Svi vjeruju da je oteklina u nogama uzrokovana srcem i bubrezima. Otekline mogu biti samo limfne. Kada je srce iscrpljeno, ne može pumpati krv, ali u nogama se ne nakuplja krv – nego limfa.

Znakovi upozorenja da je limfni sustav poremećen:

Akne

Razvoj bolesti zglobova

Nastanak papiloma

Na licu se nalaze pigmentirane mrlje

Bolesti zdjeličnih organa

Poremećaji u jetri

Oštar pad imuniteta

Detoksikacija limfnog sistema

Naranča, grejpfrut i limun su zaduženi za čišćenje limfe. Ovi plodovi su bogati vitaminima i voćnim kiselinama koje savršeno čiste limfu.

Zbog toga se u slučaju prehlade ili gripe preporučuje obilno konzumiranje ovog voća koje poboljšava imunitet.

Čišćenje limfnog sistema Walker metodom

Limunov sok mora biti čist, limun neprskan, bez dodatka vode ili šećera. Pije se pola sata prije obroka ili sat vremena nakon jela kroz slamku, kako se ne bi oštetila zubna caklina. Nakon toga isperite usta vodom kojoj je dodana žličica sode bikarbone. To će neutralizirati kiselinu u ustima.

Prije terapije se preporuča očistiti crijeva.

Prvi dan – pije se sok od 1 limuna

Drugi dan – sok od 2 limuna

Treći dan – sok od tri limuna

Četvrti dan – sok od 4 limuna

Peti dan – sok od 5 limuna

Šesti dan – sok od 4 limuna

Sedmi dan – sok od 3 limuna

Osmi dan – sok od 2 limuna

Deveti dan – sok od 1 limuna.

Tijekom devet dana iskoristit ćete oko 25 limuna.

Sok po ruskom receptu – od limuna, cikle i mrkve

Potrebno: 2 kilograma bio limuna (s korom, ali bez sjemena), 2 kilograma bio cikle, 2 kilograma bio mrkve, 2 kilograma bio nara, 2 kilograma neprskane, netretirane brusnice, domaći med.

Iscijedite sokove od svakog povrća tj. voća zasebno, a zatim sve pomiješajte. Dodajte med i ostavite sve u jednoj posudi sa poklopcem u hladnjak.

Uzmite 50 ml soka i razblažite s 50 ml tople vode i pijte 10 dana svako jutro na prazan želudac.

Zatim napravite pauzu od pet dana. Opet ponovite ovu kuru ispijanja soka tijekom narednih 15 dana.

Specijalisti preporučuju čišćenje limfe ovim sokom dva puta godišnje,piše Magazin

Također, naizmjenično tuširanje hladnom i toplom vodom i parna kupališta su prijatelji limfnog sustava.

