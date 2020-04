“Šlauf” koji smeta: Jedini način da se otarasite sala sa stomaka

Iako se čini logično da naš stomak spada kako gubimo težinu, naše tijelo često ima druge planove, odnosno gubimo kilograme neproporcionalno. Ali ne brinite, stručnjaci su nam otkrili pravi plan koji će vam pomoći da izgubite masnoću sa svih kritičnih područja tijela, piše Aura.

Zašto je teško skinuti šlauf?

Svaki dio tijela je drugačiji, sve zavisi od osobe, ali ima više zajedničkih razloga. Naslage na stomaku su obično znak stresa ili insulinske rezistencije (stanje prije dijabetesa). Kada ste pod stresom, vaš nivo kortizola raste, to može dovesti do stvaranja masnoća na području stomaka.

Stručnjak Amy Shapiro, dijetetičar i osnivač kompanije “Real Nutrition”, objašnjava za “Pop sugar” da “genetika igra glavnu ulogu, pa ako vaši roditelji imaju problem sa naslagama na stomaku, vjerovatno će vam se baš tu taložiti masnoća”.

Osim genetike, Cassie Lambert, certifikovani trener, kaže da vaš metod za gubljenje kilograma takođe može imati veliku ulogu, prenosi B92.

– Na primjer, dijete koje se zasnivaju na niskom unosu ugljenih hidrata će uticati na gubljenje težine, ali imajte u vidu da se radi o gubljenju vode iz glikogena u mišićima, a ne masnoća, objašnjava ona i dodaje da su kardio-vježbe najbolji primjer da brzo izgubite kilograme, ali ne i da smanjite obim struka – ističe.

Lični trener Ivan Harden otkriva da brzo gubljenje kilograma takođe može biti greška: “Kada se to desi teško je očuvati mišiće, a kamoli izgraditi nove. To dovodi do gubljenja težine, ali ne i masnoća na tijelu, i dovodi do loše kompozicije tijela.”

Postepeno mršavljenje je esencijalno da očuvate mišiće, te tokom jedne nedjelje ne bi trebalo da mršavimo više od tri posto od ukupne težine tijela.

Koji je najbolji način za skidanje masnih naslaga na stomaku?

Stručnjaci kažu da postoji plan ishrane i vježbanja koji je najefektivniji za gubljenje težine, i to proporcionalno.

Naime, vaša ishrana treba da se sastoji od hrane bogate vlaknima, proteina i zdravih masti, koje treba da budu zastupljene u svakom obroku.

– Zamislite vaš tanjir i podijelite ga napola. Uvjerite se da je polovina tanjira puna povrća i voća. Onda podijelite drugi dio tanjira na četvrtinu, koja treba da se sastoji od proteina i integralnih žitarica – ističe Amy.

Shapiro je takođe podijelila određene savjete uz koje ćete sigurno uspjeti da skinete suvišne kilograme:

Jedite i prestanite kada osjetite da ste 80 posto siti, umjesto da stanete tek kada osjetite potpuno zasićenje hranom.

Ako želite užinu, opredijelite se za povrće.

Izbjegavajte prerađenu hranu što više možete. Ona izaziva gojenje i posljedično konzumiranje hrane koja nije dobra za vas.

Konzumirajte namirnice bogate vlaknima kako biste duže vrijeme bili siti, kao i hranu koja ima nizak procenat kalorija, poput povrća, žitarica, špinata, bobica i jabuka.

Pijte dosta voda i izbjegavajte zašećerene napitke.

Zaboravite na prženu hranu.

Sir jedite samo za jedan obrok u toku dana.

