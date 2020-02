Snažan dodatak ishrani: Svaki dan kroz dvije nedelje pojedite po DVIJE KRUŠKE i vidite šta će se sve dogoditi vašem organizmu

Kruške su prepune antioksidansa, zdravih biljnih kombinacija i dijetalnih vlakana koji našem telu daju preko potreban podsticaj. Uz to sadrže i značajne količine potrebnih hranjivih sastojaka poput vitamina C, vitamina K, folata, bakra i kalijuma – i sve to u malo voća.

Zbog nedostatka bolje reči, kruške su zaista superhrana protiv starenja koja može pomoći čak i u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti. Antioksidans u kruškama, nazvan procijanidin, pokazao je da pomaže pri ukočenosti u srčanom tkivu, olakšavajući srcu da pumpa krv u celo telo. Ovaj antioksidans je takođe pokazao da snižava LDL (loš) holesterol, istovremeno povećavajući HDL (dobar) holesterol, što znači da snižava rizik od srčanog udara!

Slično tome, pokazalo se da kvercetin, još jedan antioksidans koji se nalazi u kori kruške, smanjuje upalu i smanjuje uzroke rizika od srčanih bolesti poput visokog krvnog pritiska i visokog holesterola. A ako to nije bilo dovoljno, jedenje krušaka takođe može umanjiti rizik od moždanog udara. U jednom istraživanju u kojem je sudelovalo 20.000 ljudi tokom deset godina zaključilo se da svakih 25 grama voća s belim mesom (poput krušaka), a koje se jedu dnevno, značajno smanjuje rizik od moždanog udara. To je prilično impresivno.

Premda su slatko voće, kruške su povezane i s manjim rizikom od dijabetesa. Dijetalna vlakna u kruškama pomažu usporavanju probave pa telo ima više vremena za razgradnju viška šećera. To može pomoći u stabilizaciji i snižavanju nivoa šećera u krvi, a time i smanjenju rizika od dijabetesa. Jedno istraživanje u kojem je posmatrano preko 200.000 ljudi otkrilo je da je jedenje pet ili više obroka voća bogatih antocijanom – poput krušaka – nedeljno, povezano s 23 posto manjim rizikom od dijabetesa tipa 2. Pored toga, istraživanje na životinjama otkrilo je da biljni spojevi, poput antocijana koji se nalaze u oguljenom kruškama, imaju i „anti-dijabetes“ i protivupalni učinak.

Odlične su ako želite izgubite koji kilogram, zapravo onu tvrdoglavu težinu. Kruška ima malo kalorija, puno vode i relativno puno dijetnih vlakna. Pokazalo se da niskokalorična dijeta bogata hraljivim sastojcima pomaže pri mršavljenju, dok povećana hidratacija pokazuje da doprinosi zdravoj težini. Šta više, vlakna u kruškama mogu pomoći da se osećate sito i na taj način kruška sprečava prejedanje. Dijetalna vlakna takođe pogoduju probavi i zdravlju creva – što je izuzetno važno za održavanje zdrave težine. U jednom istraživanju je 40 odraslih osoba jelo dve kruške dnevno i izgubilo je 1,1 centimetara u obimu struka tokom 12 nedelja. Tokom drugog desetonedeljnog istraživanja, žene koje su dodavale tri kruške dnevno u svoju prehranu izgubile su u prosjeku 1,9 kilograma, što je više nego kod ispitanika koji su u svoju svakodnevnu prehranu dodavali zob. Kruške nisu samo hrana za mršavljenje, već su moćan „anti-ejdž“ koji vam može pomoći u borbi protiv bolesti, prenosi /miss7.24sata.

