Podmuklo vas truju: Ovo su uzročnici raka – trovači iz vašeg doma

Skupo ih plaćate, a oni vas uporno i podmuklo truju. Donosimo najpoznatije kućne kancerogene. Oni ne moraju nužno izazvati rak, no zašto se izlagati riziku kad postoje sigurnije opcije Brojni proizvodi koje koristimo u kući sadrže sastojke za koje se smatra da vjerovatno uzrokuju rak, da ne spominjemo one koji uzrokuju alergiju, astmu i druge boljke. Slijedi lista najpoznatijih opasnosti. Oni ne moraju nužno izazvati rak, no zašto se izlagati riziku kad postoje sigurnije opcije.

Osvježivači zraka.

Sladak miris u zraku često dolazi u paketu s naftalenom i formaldehidom, poznatim kancerogenima. A sadrže i niz drugih toksičnih kemikalija. Želite li svjež miris u prostoriji, počnite s tim da se riješite uzročnika lošeg mirisa. To je uvijek bolje nego kamuflirati ga nekim drugim. Češće zračite, redovito čistite, a ako nešto ipak smrdi, pokušajte mineralom zeolitom, koji je poznat kao jedan od najboljih prirodnih detoksikanta ili eterična ulja.

Dekoracija

Boje za slikanje, materijali za izradu ukrasa i druge hobije sadrže olovo i druge metale. Umjesto njih koristite boje na bazi biljaka. Koristite ljepila, boja i markere na bazi vode i izbjegavajte opasna otapala, poput onih u „gumenom cementu“ ili markerima koji sadrže aceton heksan, heptan ili toluen.

Sredstva za održavanje automobila.

Antifriz i tekućine koje sadrže etilen glikol iznimno su toksične, a nisu bolje ni one za čišćenje stakla. Nikad ne bi smjele biti nadohvat djeci koja bi, ako ih progutaju, mogla umrijeti. Staro motorno ulje opasno je u dodiru s kožom. Do zdravstvenih problema obično dolazi nakon dužeg izlaganja. Ako već koristite sredstva za podmazivanje i održavanje automobila, držite ih pod ključem, a ostatke bacajte s opasnim otpadom.

Odjeća s kemijskog čišćenja.

Kemijske čistionice obično koriste tonu kemikalija kao što su perkloroetilen (tetrakloroetilen), naftalen, benzen, formaldehid i trikloroetilen, a svi su karcinogeni. Ova kemijska isparavanja mogu ostati na odjeći danima.

Sredstva protiv buha, krpelja i ušiju.

Izbjegavajte pesticide na bazi lindana. U nekim zemljama proglašeni su karcinogenim sredstvom.

Boje i lakovi.

Neki hlapljivi organski sastojci (HOS ili VOCs) koji se koriste u bojama poznati su kancerogeni. Osim toga, boja može godinama nakon nanošenja pomalo isparavati sa zidova. Nikad ne koristite boje koje sadrže hlapljive organske sastojke. Uvijek se raspitajte o manje toksičnim bojama.

Kuglice naftalina.

Užasava vas miris naftalina? To je jasan znak koji vam šalje tijelo: loše, loše, loše! Udisanjem naftalina u biti udišete insekticid. Naftalin sadrži gotovo 100 procenata naftalena, koji je karcinogen, ili paradiklorobenzena, otrovne tvari. Mnogi ljudi protiv moljaca koriste lavandu, sušeni duhan i druge prirodne tvari.

Sredstva za čišćenje

Ne sadrže sva sredstva za čišćenje kancerogene tvari, no većina je sumnjiva. Sredstva protiv plijesni često sadrže formaldehid. Radije pokušajte prirodnim pristupom – uz pomoć sirćeta i ulja čajevca.

Savjet:

Mrlje na tepisima izbjegnite čisteći parom i prirodnim sredstvima. Sredstvo za poliranje može ugroziti centralni živčani sustav i reproduktivne organe jer se nitrobenzen u njima upija kroz kožu. Kupite prirodno sredstvo ili napravite vlastito od 1/8 šoljica ulja sa kašikom octa i kašikom votke, piše “Aura“.

