Šta zdravlje vaše majke otkriva o vašem zdravlju

“Zato je važno znati kompletnu porodičnu medicinsku historiju”, objašnjava Neeraj Gandotra, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Johns Hopkins i glavni doktor u Delphi Behavioral Healthu.

Ponekad porodice ne žele razgovarati o tim stvarima, ali važno je znati istinu o tome kako i zašto je baka umrla kako biste mogli prepoznati potencijalne rizike.

Bolesti kostiju

Primjer: osteoporoza, stanje u kojem vaše kosti slabe s godinama. Prema CDC-u, osteoporoza pogađa 25 posto žena starijih od 65 godina, ali samo 6 posto muškaraca, a nedavna su istraživanja otkrila genetsku poveznicu kod pojave ove bolesti.

“Postoje snažni dokazi za postoji veći rizik od osteoporoze ako ju je vaša majka imala,” kaže Todd Sontag, specijalist obiteljske medicine s Orlando Health Physician Associatesa.

Da biste ublažili ove rizike, pobrinite se da unosite dovoljno kalcija i vitamina D te vodite zdrav način života.

Koža

Pitate se hoćete li dobiti bore ili oštećenja kože? Pogledajte majčino lice. Štoviše, dermatolog Purvisha Patel tvrdi da tako možete otkriti i na kojem dijelu lica će vam se najprije pojaviti bore.

Depresija

Ako ste svjesni onoga što psiholozi žele da znate o depresiji, možda već znate da se depresija dijagnosticira dvostruko češće kod žena nego kod muškaraca.

“Drugi važan aspekt rodnih studija pokazuje da žene imaju hroničniji tok depresije od muškaraca”, kaže psihologinja Deborah Serani, autorica knjige Living with Depression.

“To znači da žene doživljavaju depresiju češće i ona kod njih duže traje nego kod muškaraca.”

Osim toga, određene genetske mutacije povezane s depresijom javljaju se samo kod žena, pokazalo je istraživanje objavljeno u Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiologyju. Dakle, ako je vaša majka imala depresiju, trebali biste biti na oprezu i potražiti liječenje ako je potrebno.

Problemi s očima

Žene imaju veću vjerovatnoću da dobiju glaukom oka, a također imaju veću vjerovatnoću da će biti slabovidne ili da će potpuno izgubiti vid, kaže Američka akademija za oftalmologiju (AAO). Zahvaljujući menopauzi, kod žena je i češći sindrom suhog oka. Osim toga, glaukom je i genetski uvjetovan pa ako ga ima vaša mama (ili otac), obavezno obavijestite svog doktora i redovito se pregledavajte, kaže dr. Sontag.

Migrena

Postoji više razloga zbog kojih biste mogli imati migrenu. Između ostalog, žene imaju tri puta veću vjerovatnoću da će imati migrene od muškaraca, vjerovatno zbog hormonalnih fluktuacija, navodi Migraine Research Foundation.

“Jedan od glavnih faktora rizika za migrene je porodična historija. Dakle, da, ako vaša majka ima migrene, veća je vjerovatnoća da ćete se i vi s njima suočiti”, kaže dr. Sontag.

Alzheimerova bolest

Gotovo dvije trećine oboljelih od Alzheimerove bolesti čine žene, navodi Alzheimer’s Association. Točni razlozi zašto je to tako još nisu poznati, ali postoji utvrđena genetska veza za Alzheimerovu bolest.

“Utvrđeni su alelni geni koji povećavaju rizik od razvoja Alzheimerove bolesti”, kaže dr. Sontag.

The National Institute on Aging izvijestio je da ako vaša majka ili otac imaju genetsku mutaciju nastalu zbog Alzheimerove rane bolesti, koja se pojavljuje od tridesetih do sredine šezdesetih godina, postoji 50 posto šanse da ćete je naslijediti, a ako se to dogodi, velika je mogućnost razvoja bolesti. No, ako je vaša majka patila od Alzheimerove ili druge demencije, možete smanjiti rizik vježbanjem, zdravom prehranom, održavanjem društvenih veza i održavanjem mentalne aktivnosti.

Atletske sposobnosti i kondicija

Razina kondicije koju možete postići dijelom je naslijeđena, a dijelom je rezultat životnih navika, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Medicine and Science in Sports and Exercise. Tip mišićne i skeletne strukture koju nasljeđujete od roditelja može djelomično uticati na to hoćete li biti dobri u određenim sportovima, tvrdi dr. Sontag.

“Genetika igra važnu ulogu u našem sastavu mišića i bez obzira koliko većina ljudi trenira, nikad neće biti tako brzi kao Usain Bolt ili Michael Phelps”, objašnjava on.

Bipolarni poremećaj i shizofrenija

Depresija nije jedina mentalna bolest koja ima genetsku vezu. U stvari, istraživači su pronašli genetske markere za pet ozbiljnih mentalnih bolesti, uključujući bipolarni poremećaj i shizofreniju, pokazalo je istraživanje objavljeno u The Lancet.

Bolesti srca i moždani udar

S obzirom na genetsku sličnost u težini i obliku tijela, vi i vaša majka također biste mogle imati jednak rizik od sličnih srčanih bolesti. To je važno znati jer su bolesti srca ubojica žena broj jedan, prema American Heart Associationu.

Problemi s plodnošću

To nisu samo komplikacije trudnoće koje možete naslijediti od svoje mame: Genetika također može utjecati i na to koliko ćete lako ostati u drugom stanju. Za neka druga stanja neplodnosti, poput Sindroma policističnih jajnika, još nije jasno ima li genetika utjecaj na njih.

Rak dojke ili jajnika

Opća svjesnost o genetskoj povezanosti karcinoma dojke i jajnika može se dijelom zahvaliti Angelini Jolie kojoj je majka umrla od raka dojke. Nakon što je otkrila da nosi gen BRCA1, glumica se podvrgla preventivnoj mastektomiji, čime je rizik od karcinoma dojke smanjen s 87 posto na ispod 5 posto.

Razgovarajte s doktorom o vašem pojedinačnom riziku ako je vaša mama ili druga ženska osoba iz bliže rodbine oboljela od jednog od ovih vrsta karcinoma te razmislite o genetskom testiranju, savjetuje The Healthy, prenosi “Hayat“.

Loading..

loading...

Facebook komentari