I to je moguće: Devet signala koji otkrivaju da morate smanjiti unos vode

Većina ljudi pazi na znakove dehidracije, a nije ni svjesna da je prekomjerna hidratacija jednako opasna. Pijenje previše vode može rezultirati intoksikacijom vodom, poznatom i kao hiperhidracija. Riječ je o ozbiljnom stanju koje se pojavljuje kad se piju velike količine vode u suviše kratkom vremenu. To uzrokuje poremećaj ravnoteže elektrolita u organizmu s brzim padom koncentracije natrija u krvi. Može dovesti do glavobolje, mučnine, povraćanja, a u teškim slučajevima intoksikacija vodom može dovesti i do napadaja, kome, pa čak i smrti.

Zato je portal The Healthy izdvojio devet znakova koji pokazuju da i vi možda pijete previše vode:

Nikada ne napuštate kuću bez boce vode i uvijek vam je voda u ruci

Ako cijeli dan nosite svoju bočicu vode i odmah je napunite kad se potroši, možda je vrijeme da razmislite o svojim navikama unosa tekućine u organizam.

Pijete vodu čak i kada niste žedni

Najbolji način da znate je li vašem tijelu stvarno potrebno još vode je žeđ.

Naša su tijela tako programirana da se bore protiv dehidracije jer smo oduvijek živjeli u strahu od oskudice pa imamo sve te ugrađene mehanizme da nas zaštite – kaže Tamara Hew-Butler, doktorica nauke i profesorica na Sveučilištu Oakland u Rochesu.

Jedan od tih mehanizama koji svi imamo je žeđ. Žeđ je pojedinačni monitor svakog tijela koji vam daje do znanja je li vam potrebno još vode”, objasnila je.

Kontinuirano pijete vodu sve dok vam urin nije potpuno svijetao

Mnogo ljudi vjeruje da je prozirni urin najzdraviji znak hidratacije, ali je istina potpuno drugačija. Urin bez ikakve boje može biti znak da pijete previše vode. Za većinu ljudi osam do deset čaša vode dnevno smatra se normalnom količinom. Naravno, potreba za tekućinom ovisi i o visini, težini te životnim navikama pojedinca.

Često mokrite, čak i tokom noći

Prema Cleveland Clinicu, većina ljudi urinira između šest i osam puta dnevno. Ako urinirate više od deset puta na dan, možda pijete više vode nego što je vašem tijelu potrebno.

Kako biste spriječili noćno mokrenje, popijte posljednju čašu vode nekoliko sati prije spavanja da biste dali bubrezima vrijeme da filtriraju vodu kroz vaše tijelo.

Osjećate mučninu

Simptomi prekomjerne hidratacije uvelike nalikuju simptomima dehidracije, tvrdi Hew-Butleru. Kada pijete previše vode, bubrezi se ne mogu riješiti viška tekućine, a voda se počinje sakupljati u tijelu. To može uzrokovati niz neugodnih simptoma, poput mučnine, povraćanja i proljeva.

Često vas muči glavobolja

Glavobolje su i znak prekomjerne hidratacije i dehidracije – slično mučnini, povraćanju i proljevu. Kada pijete previše vode, smanjuje se koncentracija soli u krvi, zbog čega stanice u organima u cijelom tijelu nabubre. Kada vam je koncentracija soli niska, vaše stanice rastu. Kada pijete previše vode, vaš mozak se zapravo povećava i pritišće lubanju. Ovaj dodani pritisak može uzrokovati glavobolje i ozbiljnije zdravstvene probleme kao što su oštećenje mozga i problemi s disanjem.

Primjećujete oticanje ili promjenu boje na rukama, usnama i nogama

U mnogim slučajevima hiponatremije ljudi će osjetiti oticanje ili promjene boje ruku, usana i stopala. Također, oni koji piju previše vode mogu naglo dobiti kilograme zbog oticanja i viška vode u krvotoku. Ako pijete više od 10 šalica vode svakog dana i primijetite oticanje ili promjene boje na rukama, usnama i nogama, razmislite o smanjenju unosa vode i provjerite hoće li vaši simptomi nestati.

Osjećate slabost mišića i često imate grčeve

Kada pijete previše vode, razina elektrolita u vašem tijelu opada i taj je balans ugrožen. Niska razina elektrolita može uzrokovati niz neugodnih simptoma, uključujući grčeve mišića i osjećaj slabosti.

Umorni ste

Bubrezi su odgovorni za filtriranje vode kroz vaše tijelo i osiguravanje uravnotežene razine tekućine u krvotoku. Kada pijete previše vode, bubrezi moraju raditi još jače, a zbog toga vaše tijelo osjeća stres i umor, prenosi “Hayat“.

