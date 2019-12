Svi kriju kada im bubuljice iskoče na OVOM DIJELU TIJELA: A niko ne zna da to uopšte NISU BUBULJICE i zato prave jednu VELIKU GREŠKU

Kada govorimo o aknama i bubuljicama, uglavnom mislimo na lice. Pa ipak, akne se vrlo često pojavljuju i na jednom drugom dijelu tela – u pitanju je zadnjica. Međutim, iako ljudi bez problema traže pomoć i savjete kada su u pitanju akne na licu, kada su u pitanju bubuljice na zadnjici, uglavnom to kriju – što zbog stida, a što i zato što idu logikom da to ionako niko ne vidi.

Caka je u tome, otkriva dermatolog Šerin Idris, da to što vidimo na zadnjici zapravo i nisu akne, niti bubuljice. U pitanju je upaljeno tkivo oko folikula dlake, a upalilo se usljed trljanja tkanine o kožu.

– Obično to upaljeno tkivo izgleda poput kvržica koje mogu, a i ne moraju da porastu u veće ciste – objašnjava dr Idris.

A da biste spriječili tu pojavu, održavajte redovno higijenu ovog područja i, ukoliko ste već skloni toj pojavi, izbjegavajte odeću koja vam je uska u predjelu zadnjice jer, u kombinaciji sa znojem, to sigurno vodi do upala.

OVU GREŠKU PRAVE SVI

A kada i primjetimo pojavu “bubuljica” u predjelu zadnjice, obično svi krenemo da pilingujemo i iz sve snage ribamo to mjesto, i to je najveća greška.

– Prestanite to da radite. Ljudi obično misle da to pomaže jer je nakon takvog tretmana koža glatka, ali zapravo ćete tako samo dovesti do hiperpigmentacije i ožiljaka – kaže ona i dodaje da je bitno samo da se redovno tuširate, izbjegavate česte depilacije voskom i povremeno koristite tečnosti sa salicilnom ili mliječnom kiselinom koje uništavaju bakterije na površini kože i smiruju upalu, prenosi Žena

