Svakodnevni stres može biti opasan po zdravlje, ovo su znakovi na koje trebate obratiti pažnju

Stres ima veliki utjecaj na način prehrane i često zna dovesti do prejedanja ili gladovanja. On je okidač za oslobađanje hormona kortizola koji, između ostalog, sudjeluje u regulaciji šećera i masti u krvi.

Kada je nivo kortizola povišen, može izazvati osjećaj pojačane gladi, želju za slatkim, anksioznost i razne druge nuspojave koje mogu rezultirati naglim mršavljenjem ili debljanjem.

Ako primijetite da vam se to događa, ublažite glad nekim zdravim grickalicama poput orašastih plodova koji sadrže dosta magnezija, što će pomoći održavanju niskog nivoa kortizola. Odličan izbor je i brokula koja sadrži folnu kiselinu.

Iznenadne i učestale glavobolje mogu biti znak da ste izloženi prevelikom stresu, pogotovo ako ih u prošlosti niste imali. Glavobolju može uzrokovati i dehidracija i zato je važno piti dovoljno vode što u stresnim situacijama mnogi zaboravljaju.

Stres je često vidljiv i izvana, tačnije na koži gdje može izazvati osip. Kada ste pod velikim stresom, slabi vam imunitet i koža je podložnija iritaciji te joj mogu zasmetati stvari na koje inače nije osjetljiva, poput sapuna, losiona za tijelo, deterdženta i slično.

Ako primijetite neobičan osip na svom tijelu, obavezno posjetite dermatologa.

Stres često utječe na probavni trakt i to na različite načine. Može usporiti probavu i dovesti do nadutosti, ali i povećati broj kontrakcija debelog crijeva što može uzrokovati grčeve i proljev.

U takvim slučajevima najbolje se obratiti liječniku.

Kao što znate, stres utječe na slabljenje imuniteta pa ste podložniji prehladama. I inače, kad ste pod stresom, puno se lakše razboljeti. To može biti obična prehlada ili gripa jer imunološki sistem nema dovoljno snage da se izbori s virusom.

Ako inače nemate problema s prištićima i aknama, a odjednom se počnu pojavljivati, to također može biti znak da ste pod prevelikim stresom. I za to je kriv hormon kortizol, odnosno njegovo povećano lučenje koje potiče i povećanu proizvodnju ulja u kožnim žlijezdama, što dovodi do začepljenja pora pa nastaju akne.

Normalno je da kosa opada, no ako primijetite da vam opada znatno više vlasi no inače, to može također biti znak da ste pod velikim stresom. I u tom biste se slučaju svakako trebali posavjetovati sa stručnjakom jer povećano opadanje kose može ukazivati i na neke druge zdravstvene probleme, prenosi “Hayat“.

