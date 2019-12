Rani simptomi upale slijepog crijeva

Nepoznat uzrok

Akutna upala slepog creva može da ima veoma jednostavnu kliničku sliku bolesti, ali i veoma bizarnu da mogu da pogreše u dijagnostici akutnog apendicitisa čak i najiskusniji hirurzi.

Za ovo ima nekoliko razloga: razne lokalizacije slijepog crijeva u trbušnoj šupljini, promjenljiv intenzitet u evoluciji upalnog procesa u trenutku pregleda. U 60 odsto bolesnika akutna upala je prouzrokovana opstrukcijom (začepljenjem) slijepog crijeva, a u ostalim slučajevima uzrok je nepoznat.

Javlja se često u prve tri decenije života, a kod djece je najčešća između 12. i 14. godine života, ali se može pojaviti i kod beba. Glavni simptomi su akutna bol u abdomenu, mučnina, povraćanje i smetnje u vezi s radom cijreva. Pri pregledu su najznačajniji znakovi objektivna bolna osjetljivost, napetost mišića trbušnog zida, povišena pazušna i rektalna temperatura i razlika vrijednosti.

Pojačan bol

Isto tako bol se može pojačati na području slijepog crijeva samo prilikom podizanja ispruženog desnog donjeg ekstremiteta. Kod karlične lokalizacije apendicitisa povraćanje i dijareja, kao i neodređena nelagodnost u abdomenu prvi su simptomi. Ako se akutni apendicitis ne dijagnstifikuje u početnoj fazi, nastupiće komplikacije. Dolazi do pucanja i širenja upale u okolinu, što dovodi do difuzne upale potrbušnice, koja može da dovede do teških posljedica, a ponekad i do smrtnog ishoda.

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza upale slijepog crijeva postavlja se na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike. EHO abdomena daje validne podatke o upali, a povišeni leukociti u krvnoj slici prate upalu slijepog crijeva.

Liječenje je hirurško. Tom prilikom se odstranjuje slijepo crijevo, a u zavisnosti od upale ili perforacije slijepog crijeva, uključuju se adekvatni antibiotici, piše “B92“.

