IZMEĐU SLATKOG I MASNOG BOLJE POJEDITE MASNOĆU, ŠEĆER JE VRLO OPASAN

“Mnogi me na ulici sretnu i ispričam se s njima, kao da sam njihov u kući, mnogima sam promijenio živote. Norod je generalno bolestan, ima puno više godina nego što izgleda. On živi, ali ima kateter ili pelenu, to nije život. Pogledajte našu djecu, ona su debela, pretila, bucmasti…”, kazao je dr. Solaković na početku Pressinga.

Ispričao je da se bavio sportom, ali je uvidio u jednom trenutku da mu nije dobro. “Išao sam na razna snimanja, tražio sam sebi problem. Kopao sam i kopao. Na kraju su došli meni da sam ja psihički poremećen. Knjige su nastale iz toga, pisajući, da sami sebi pomognete.

Vi ste ti koji tražite sebi dijagnoui, držite palicu u svojim rukama. Ja sam ljekar, nas pacijenti mrze. Kad sam ušao pod anesteziju, tek sam tad shvatio muke i nedaće jednog pacijenta.

Tad sam postao kao ljekara puno bolji čovjek i puno bolji prema pacijentu. Ja sam obični čovjek, iz naroda. Ja sam vaš, pisao sam knjige i govorim za svoj narod, svoje ljude, da oni to shvate i nauče. Mnogi su promijenili živote i mnogi mi se zahvaljuju. Vi drugog izbora nemate. Imate medije, jeste li ikad vidjeli reklamu u prasi? Neće država reći da moraju uzimati toliko i toliko proteina, masti ili šećera”, poručio je te dodao:

“Jednostavo, nema niko da se brine o vama. Svi su protiv vas. Gdje god krenete, svi su protiv vas. Ja želim da vi naučite da znate šta ćete jesti, uzimati i ponašati se u bilo kojoj situaciji.

Organizam je napravljen prije stotine i stotine hiljada godina. Govorim ljudima da naša mašina traži to i to, takvu i takvu hranu, ponašanje.

Ako ćete uzeti baklavu, operite je, saperite sve i to pojedite. Između šećera i masnoće, bolje pojedite masnoću, šećer je vrlo opasan”. Poručio je gledateljima da ujutro prvo što treba uraditi je doručkovati. “Ujutro kad se probudite morate doručkovati, to morate jer preko noći ne jedete, a organi rade. Kad se probudite kod nas je prvo kafa, kafa, cigara i gledate u nebo. Uzme kocku šećera i on je sit. Organizam traži proteine, traži ono što nije imao i onda počne sam sebe jesti.

30 godina maltretiramo organizam, poslije toga on nas ganja. Je li to život?”, pita se dr. Solaković. Poručio je da ljudi koji uđu u penzionersko doba moraju biti najproduktivniji. “U nas je penzija da hranite golubiće u Dušanovom parku ili pred Ekonomijom igrate šaha, vodate djecu, unuke po parkovima. Penzija je najproduktivniji dio života, da najviše doprinose, da rade, puni znanja,prenosi Ženskica

Ljudi kad uđu u godine trebaju biti najproduktivniji. Naš mentalitet je takav. Ako ste uzeli ovaj list, ono što je bilo jučer, nema veze. Piše se dan za dan”, poručio je.

