Detoksikacija mandarinama za temeljno čišćenje organizma

Ljudsko tijelo ima prirodan način čišćenja organizma, no putem detoksikacije ubrzavamo proces čišćenja i omogućujemo našem organizmu, da se u potpunosti oslobodi loših tvari koje ga uništavaju, da bi se zaštitili od bolesti i ojačali imunitet, prenosi “Aura“.

Stručnjaci preporučuju provođenje detoksikacije barem 1 do 2 puta godišnje, kako bi se tijelo s vremena na vrijeme očistilo i oporavilo. Jedan od najboljih oblika čišćenja tijela moguće je postići kroz 3 do 7 dana. Međutim, odabir programa detoksikacije ovisi od pojedinca do pojedinca i njegova načina života. Najvažnije je odabrati onu vrstu detoksikacije, koja najbolje odgovara zdravlju osobe. Ukoliko ste energična i aktivna osoba, svakako bi trebali usporiti svoj tempo, kako bi smanjeni unos nutritivnih namirnica pratio energiju vašeg tijela.

Mandarine imaju kvalitetne nutritivne sastojke i poželjno ih je uvrstiti u plan prehrane, osobito u jesen. Pritom se može očekivati gubitak kila, ali uz uvjet da mandarine kao desert ili međuobrok zamijene prekomjerni unos rafiniranih ugljikohidrata, alkoholnih pića, gaziranih pića, kofeina i sokova.

DETOKSIKACIJA MANDARINAMA

Provodi se 3 dana, kao program detoksikacije tokom kojeg se može izgubiti oko 3 kilograma. Uz dijetu treba piti puno vode, a osobe koje pate od žgaravice i želučanih problema trebale bi pripaziti, zbog kiseline koju mandarine sadrže. U samo jednom plodu skriva se 25 miligrama vitamina C, pa je idealan međuobrok u vrijeme viroze i gripe.

PRIJEDLOG JELOVNIKA ZA PROGRAM DETOKSIKACIJE

Doručak

čaša soka od mandarine bez šećera ili 5 mandarina, 2 kriške salame, kafa ili čaj (bez šećera)

Ručak

5 mandarina, 250 grama sezonske salate s limunovim sokom, kafa i čaj

Večera

150 grama kuhanog nemasnog mesa, 200 grama zelene salate sa sokom od limuna, čaj s medom

