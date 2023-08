Preventiva ne postoji: Svaki ubod pčele ili ose može biti smrtonosan

Svaki ubod može biti koban

Ubodi pčele ili ose česti su tokom ljeta, čemu pogoduju visoke temperature. Reakcija na ubod može biti blaga u obliku blagog crvenila na mjestu uboda do nastajanja alergijske reakcije i anafilaktičkog šoka.Većina ljudi ima samo lokalnu reakciju na ubod tipa crvenila i otoka na mjestu uboda, teži oblik reakcije je crvenilo koje je jako izraženo, otok i nesnosan svrbež koji ne prolazi, a vrlo teška reakcija na ubod je nastajanje crvenila po koži i svrbeža, promuklost, otjcanje usana i jezika, teško disanje, ubrzani puls, te nesvjestica.

Otrov pčele sadrži proteine koji utiču na stanice kože i imunološkog sistema, što uzrokuje bol i otekline na mjestu uboda.

Osobe koje su alergične na otrov pčele ili ose moraju biti vrlo oprezne jer mogu razviti alergijsku reakciju opasnu po život.

– Svaki ubod može biti smrtonosan. Alergijske reakcije obično se pojavljuju u roku od jednog sat od uboda. Svaka osoba reaguje na ubod, lučenjem određenih medijatora, što dovodi do širenja krvnih sudova. Kod nekih osoba je ta reakcija prekomjerena. Dođe do sistemsk ereakcije, cijeli sistem dođe do pada svih parametara i osoba ide prema šoku, što se može smrtno završiti – pojasnio je za “Avaz” dr. Adem Zalihić, specijalista urgentne medicine i direktor Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Također, opasni mogu biti ubodi u području glave, usne šupljine, vrata jer mogu dovesti do gušenja, pa zahtijevaju hitan pregled kod lijekara i liječenje, a prevencija je najbolji lek od uboda. Rešenje na duže staze može biti terapija kojom se stvara imunitet na ubod pčele ili ose, čime gotovo svaki pacijent može da bude zaštićen i do skoro 100 posto. Terapijom se u organizam ubacuje otrov insekta u malim dozama, tako da se organizam navikava na njega i ne reaguje više tako burno, prilikom uboda. Imunizacija protiv uboda pčele ili ose traje 15 sedmica.

– Alergija je sklonost ka burnoj reakciji. Stepen reakcije zavisi od količine otrova koji je ubrizgan i stepena alergije kod određene osobe. Preventiva, za osobe sa visokim stepenom alergije, ne postoji. Jedini spas može biti brza reakcija ljekara. Tada se ubrizgava adrenalin. Ne postoji ništa što bi neko mogao nositi sa sobom, pa da kaže reagovat ću, zaštitit ću se – dr. Zalihić

Kako je kazao, preporučljivo je, da osobe s visokim nivom alergije ne koristiti jake parfeme tokom ljeta, ne nose odjeću žarkih boja, ne piju slatke napitke, ne jedu jedu sladoled na otvorenom,piše Avaz

