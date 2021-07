ČUVENI ONKOLOG KOJI CIJELI ŽIVOT LIJEČI LJUDE otkrio ključne savjete za SPRIJEČAVANJE BOLESTI

Njegovih pet jednostavnih pravila pomažu ljudima da ostanu zdravi, piše prevention.com.

On se kao ljekar tokom čitavog radnog staža bori protiv raka, a o tome je i napisao knjigu “After Cancer Care: The Definitive Self-Care Guide to Getting and Staying Well for Patients after Cancer.”

1. Riješite se stresa

Hronični stres narušava vaš imunološki sistem i pokreće upalne procese, a to je kao gorivo za nastanak raka, kaže Meki. Bez obzira bavite li se jogom, pješačenjem ili meditacijom, ključno je pronaći tehniku za rješavanja stresa koja je prijatna.

– Ako nije prijatna, tehnika nije održiva – ističe on.

2. Pazite na buđ

Mikotoksini i aflatoksini koji se nalaze u buđi su među najkancerogenijim poznatim spojevima, kaže Meki. Ako vam curi cijev, a podrum ili kupatilosmrde na plijesan, odmah angažujte stručnjaka koji će provjeriti vaš životni prostor i ukloniti opasnost.

3. Ponekad se oznojite

Česti odlasci u teretanu mogu pokrenuti procese u tijelu koji će pomoći u prevenciji karcinoma, tvrdi studija iz Nebraske. Naučnici su istraživali profile 16 ljudi koji su preboljeli rak prije i nakon 12 sedmica programa vježbanja u teretani. Upoređivali su ćelije njihovog imuniteta s onima koje se mogu boriti protiv raka. Prije vježbanja njihov je krvotok bio preplavljen dotrajalim ćelijama, no nakon samo 12 nedelja vježbanja, taj nivo je nao za 15 posto.

4. Pomažite drugima

Klinička istraživanja dokazala su kako volontiranje, mentorisanje i drugi oblici altruizma pomažu imunološkom sistemu.

– Za dobro zdravlje je neophodno na dnevnoj bazi baviti se nečime što vas zadovoljava. A jedna od takvih aktivnosti je i pomaganje drugima – istaknuo je Meki.

5. Uzimajte vitamin D

Verovatno ste već čuli da je vitamin D važan za zdravlje. Među mnogim korisnim aspektima je i onaj da smanjuje rizik od nastanka raka, kaže Meki. Problem je što ga ljudi u većini situacija ne dobivaju dovoljno. Brz i jednostavan lijek je boravak na otvorenom. U samo 10 minuta oko podneva tokom ljetog dana zbog uticaja sunca tijelo će dobiti 10,000 jedinica vitamina D.

Kako se približava zima, sunce nije dovoljno snažno da pokrene toliko proizvodnju, pa u ishranu treba uvrstiti ribu, ali i dodatke ishrani. Institut za medicinu savjetuje 600 jedinica, a Endokrinološko društvo 2,000 jedinica na dan.

